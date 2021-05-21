宅在家卻不能開伙怎麼辦？叫餐飲外送「你要注意這些原則」

【採訪·撰文=林玉婷】

國內疫情持續升溫，接連出現不明感染源的社區感染，中央流行疫情指揮中心於2021年5月11日提升全國疫情警戒至第二級、5月19日再升到三級，為了保護他人與自身的安全，盡量減少外出、避免群聚是必要原則。

前台灣大學公共衛生學院院長詹長權更提醒，在此社區傳播期間，餐廳加強消毒、以隔板區隔用餐空間，恐怕都已無法減少傳染風險，因此最好能改為外帶外送、禁止內用，否則也應該在原來的梅花座可容納人數上再減少一半。

既然外食風險較高，但是如果是租屋族不方便開伙、廚藝不精不擅長自煮，又或者是偶而想變化點口味，當你叫外送把食物送到家，又要怎麼自保呢？

「空氣傳播」是新冠病毒傳染主要途徑，避免在通風不良場所接觸

美國疾病管制署（CDC) 在2021年5月13日公布最新的防疫指引正式宣佈：「空氣傳播是新冠病毒傳染的主要途徑」，詹長權表示，這是根據氣膠學（aerosol）原理所提出預防空氣傳播的防疫建議。

因此依據這個指引的精神，詹長權說明，要特別注意建築物和房間的通風、人際互動的距離，特別是在通風狀況很差的環境之中，因為新冠病毒可以在空氣中飄浮比較久的時間，導致人際間的接觸不一定彼此要在一起很久，或是兩兩之間的空間距離要很接近時才會發生人傳人的風險。

因此，在外送餐點時，詹長權表示，因為經空氣傳播是新冠肺炎的主要傳染途徑，最重要的是為保護來回穿梭在各處的外送員，外送員最好要戴N95口罩，呼籲外送平台要每日協助外送員進行快篩，有疫苗時要儘快接種。

至於訂餐者則有四大自保守則可以遵守：

自保1：訂餐時，優先選用無現金支付、無接觸送餐

目前主要的外送平台app介面都有提供「無接觸外送」選項，消費者可多以線上刷卡方式訂餐並落實無接觸外送，避免近距離接觸到外送員，若必須使用現金交易，也可以放置於定點後，保持一定距離、再請外送員拿取與找零。

此外，取餐時務必全程正確配戴口罩，取餐地點盡可能選擇室外通風處交易，若是住在社區或大樓，也可請外送員放置在警衛室，不要進到較為密閉的社區空間，以保障雙方安全。

自保2：取餐後，先用酒精消毒餐盒外包裝

美國國立衛生研究院（NIH）、CDC等單位曾做過研究，結果發現新型冠狀病毒在塑膠表面存活得最久、高達72小時，不鏽鋼表面則可存活48小時。

英國飲食協會（British Dietetic Association，簡稱BDA）也表示，雖然目前無證據顯示新冠病毒不會藉由食物傳染，不過也無法確定該病毒是否會透過「接觸食物或食品包裝」感染到新冠肺炎。

因此為了避免外包裝受到病毒污染，在取餐後，可以先用酒精消毒外包裝後再取出餐點，並把餐盒再用酒精擦拭過。

自保3：食用前，若有加熱設備最好重新加熱餐點

消毒過外包裝後，如果住宅有加熱設備，就盡量將餐點重新加熱過，因為病毒絕大部分不耐熱，在送餐的過程中有可能溫度會下降，需要將食物保持在安全溫度，「高於60°C」為宜。在疫情期間也應盡量避免生食。

自保4：食用時，自備餐具食用，不用餐廳提供的免洗餐具

記得必須仔細洗手再用餐，最好使用自己的餐具，避免使用餐廳提供的未包裝一次性餐具，若必須使用一次性餐具，也最好重新清洗之後再使用。

面對新型變種病毒，要用新的疫情心態來面對

「這是新的疫情，已經跟2020年大不相同！」詹長權表示，現在全球疫情的發展重點在印度、巴西、智利，新型變種病毒有三大特色：傳染力更高、影響年齡層下調、青壯年重症比例升高。這也是為什麼現在有越來越多孩童確診的原因。

但面對疫情的變化，詹長權也呼籲「不要太焦慮、但要警覺，不要太情緒化、也不要煽動。」掌握住減少接觸與移動的防疫原則，務必配戴口罩保護自己和他人，保持住宅環境通風、也要避免出入人多和通風不良的場所、與非同住者保持6英尺（約182公分）的距離，經常用肥皂洗手，齊心共同對抗疫情。

審稿編輯：童儀展

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