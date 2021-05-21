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台19線彰化市路段今起夜間施工 26日要配合改道

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
公路總局彰化工務段從今天（21日）起到5月31日進行台19線（彰水路）雙向1k+500~2k+300彰化市區路段路面刨鋪施工，夜間施工時間由晚間10時至翌日上午6時止，26日夜間用路人請配合改道。圖／彰化工務段提供
公路總局彰化工務段從今天（21日）起到5月31日進行台19線（彰水路）雙向1k+500~2k+300彰化市區路段路面刨鋪施工，夜間施工時間由晚間10時至翌日上午6時止，26日夜間用路人請配合改道。圖／彰化工務段提供

公路總局彰化工務段從今天（21日）起到5月31日（周六假日除外），進行台19線（彰水路）雙向1k+500~2k+300彰化市區路段路面刨鋪施工，夜間施工時間由晚間10時至翌日上午6時止，26日夜間用路人請配合改道。

彰化工務段指出，彰水路施工期間與時段，是採單向施工調撥車道方式維持通行，如遇下雨將順延施工日期，預計26日夜間在台19線2K+300中央路口施工時，必須封閉北向車道，請往中央路用路人依現場指揮人員指示改行替代道路

26日夜間往中央路行駛替代道路部分，北向車輛在台19線右轉崙美路，接續左轉崙平南路，再右轉中央路；南向車輛在台19線左轉北館街，接續右轉崙平北路，再左轉回到中央路，並且待路口施工完畢後隨即開放。相關訊息可利用

公路總局智慧化省道即時資訊服務網，路況查詢請撥：0800-231-035。

替代道路 工時

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