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「大豐力及美壯注射液」含量偏離規格 食藥署公布回收
食藥署今天公布回收「大豐力及美壯注射液1毫克／毫升 DEXAMESONE INJECTION 1MG/ML "T.F."」，該藥主要用於「風濕性關節炎、皮膚炎、紅斑性狼瘡、支氣管氣喘、過敏性疾」，由於安定性試驗之含量測定結果偏離規格或趨近規格下限，因此下架。
這次應回收的藥品為「大豐力及美壯注射液1毫克/毫升 DEXAMESONE INJECTION 1MG／ ML "T.F."」，由大豐製藥股份有限公司持有許可證，其許可證字號內衛藥製字第008799號，批號6060701。
食藥署表示，已要求廠商應於110年6月5日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書，以及後續預防矯正措施。
食藥署呼籲，倘對用藥有疑慮者，應儘速回診與醫師討論，並請各醫療院所、藥商、藥局配合辦理回收作業，立即停止調劑、供應。
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