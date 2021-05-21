下周鋒面接近北部降雨 彭啟明：中南部午後雷陣雨機會

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，昨天鋒面北抬，太平洋高壓勢力西伸，台灣各地再轉高溫炎熱，南部的台南市南化區也破了40度高溫，從南投開始到台南高雄靠內陸地方，不少地方也突破38度。

他說，今天還是熱，但鋒面略往南偏，再度回到前兩天，鋒面前緣熱力不穩定，仍舊有高溫的機會，不過午後雷陣雨有機會降溫一些，主要發生在北部及中南部山區，如果遇到雷陣雨，務必要能避就避。

彭啟明表示，周五、周六的午後雷陣雨，主要分布在靠山區附近，通常雨量都不會太多，最大值的雨量約40-50毫米，集中在一小時內下完，有時配合閃電雷擊，仍舊非常的具有威力，發生的位置要看當時不穩定發展的區域，不見得會落在水庫的集水區內，這離解決旱象仍有很大一段距離，但至少有下點雨，逐步的發展就有機會。

周日一兩天，午後陣雨會略減緩一些，主要是鋒面影響勢力減弱，彭啟明表示，值得留意的是，下周一下半天開始一連幾天到周三，預期鋒面再度在台灣北部海面附近盤據，又再度轉為不穩定，這波北部的降雨有機會明顯一些，範圍也不限於午後雷陣雨的靠山區地方，中南部也有午後雷陣雨機會。

他說，下周四鋒面又北抬，再轉穩定炎熱天氣，有些午後雨，再下一波就要看月底到6月初的變化，的確有鋒面接近，不過目前初步預測仍是屬於移動型的鋒面為主，和近期都滯留在中國南方的典型滯留鋒面盤據，都已經釀災的天氣仍有些差距。

他說，目前南亞已經有西南季風在發展醞釀，未來關鍵是否如預期，在月底前延伸到南海附近，很值得我們關注，尤其5月這異常的太平洋高壓讓我們顯著的偏熱，許多地方也超乎預期的高溫，這也讓用電相當的吃緊。也期待5月底到6月初能逐步回到整個大氣環境是正常6月的狀態，降雨有機會逐步回復到平均值水準，當然這之前水資源相當的吃緊，仍舊請大家節約用水。