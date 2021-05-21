鄭明典：今天等午後對流 彭啟明指下周進入略多雨時期

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，今天來等午後對流，現在雲量並不高，日照增溫很快，看看午後對流會不會如預期的發展。

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，今天鋒面又往南一些，接近台灣北部海面，周五、周六兩天午後陣雨又有機會略發展一些。而西南季風在南亞在醞釀發展中，下周台灣附近有鋒面接近又加上西南季風逐步移入，總算進入略多雨的時期，雖然不見得非常多到可以立即解渴，但每天至少有下一點，期待是發展到有利於降雨的環境。

中央氣象局說，今、明兩天鋒面位於北部海面，北部、東半部地區及馬祖、金門有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫雷陣雨，午後各地山區並有局部大雨發生的機率，明天清晨中南部地區亦有局部短暫陣雨。

今天東南部地區有焚風發生的機率；今、明兩天東南部（含綠島、蘭嶼）沿海空曠地區及馬祖易有較強陣風，金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。