誦411萬部心經 佛光山回向疫情

五月十九日逢農曆四月初八佛誕節，原訂舉辦「佛光山二○二一年慶祝佛誕節浴佛法會」及線上直播，因近日新冠病毒疫情嚴峻，改為播出去年的浴佛法會影像，佛光山住持心保和尚代表大眾在大雄寶殿浴佛，恭讀佛光山開山星雲大師〈佛誕節祈願文〉，兼顧防疫和佛誕的殊勝意義。

往年慶祝佛誕節，佛光山會在大殿外設立浴佛亭供眾浴佛，並以佛誕餅、香湯結緣。自去年因疫情影響，改為線上直播浴佛法會，並推出「雲端浴佛」網站，讓大眾不受時空限制，皆能參與浴佛。

學佛行佛 實踐佛陀教義

近日面對更險峻的情況，尤其包括台灣在內的多個地區疫情升溫，更使得人心惶惶，佛光山全球道場發起誦持《心經》、星雲大師〈為新冠肺炎疫情向觀世音菩薩祈願文〉，從十五日至十九日止，即累計四百一十一萬零一百八十二部《心經》，為大眾祝禱祈願，並在佛誕節回向。同時雲端浴佛也破了五百萬人次，大家齊心在雲端淨心祈福。

心保和尚表示，佛誕節是非常殊勝的日子，因為佛陀降生，世間有了光明和解脫的智慧，在煩惱無盡的輪迴中有了出路，苦海中有了慈航，今日有因緣聽聞佛法是累生累世的福德因緣。「佛是三界導師、四生慈父，是我們學習的對象，所謂『學佛』是學佛所行所說，我們要行佛，實踐佛陀的教義」。

安住當下 身心清淨自在

「浴佛是透過洗浴佛陀的法體，去除身心煩惱。」心保和尚表示，星雲大師曾說「我是佛」，指每個人的本來面目與心地，本自與佛平等，「心佛眾生，三無差別」，透過佛法覺悟，不再生起煩惱就會解脫，法喜充滿。此次佛光山全球道場發起誦持《心經》與祈願文，至今累積超過四百萬部並在佛誕節回向，透過大眾的願心願力，希望疫情早日緩和，大家回歸正常生活。

此外，心保和尚也建議，大眾疫情期間在家裡也可以好好修行，如參禪、拜佛、讀經等，「身心安住的當下，就是清淨自在」，身心之間息息相關，相信藉由修持提升免疫力，讓生活更加自在、圓滿。

國際佛光會署理會長慈容法師表示，今年因為疫情緣故，許多地方無法外出，所以透過網路播放方式，讓大家在不同的地方，以浴佛淨化內心，一起誠心祈求佛陀庇佑，祝願大眾健康平安。佛光山常務副住持慧傳法師則說，今年佛誕節遭逢疫情肆虐，祈願以佛陀的慈悲威德，希望疫情早日遠離，叮嚀大眾務必遵守防疫政策，如此才更能彰顯佛陀諄諄教誨的意義。

五月十九日逢農曆四月初八佛誕節，受疫情影響，原定的佛光山浴佛法會改播去年影像，佛光山住持心保和尚代表大眾在大雄寶殿浴佛，恭讀佛光山開山星雲大師〈佛誕節祈願文〉，兼顧防疫和佛誕的殊勝意義。 圖／人間福報 提供