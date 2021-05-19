農產品不會帶病毒！陳吉仲為葡萄喊冤

彰化溪湖鎮葡萄盤商至新北市萬華區販售萄萄染疫，部分媒體及外界以「葡萄媽媽」、「葡萄家族」稱呼這起群聚事件，引起部分消費者對彰化葡萄產生疑慮，導致葡萄農被退訂。農委會主委陳吉仲表示，葡萄與防疫是兩件事情，農產品不會帶病毒。

農糧署表示，新型冠狀肺炎屬動物性病毒，不會感染植物或透過植物傳播，確診盤商已隔離接受治療，消費者無須擔心。果農採收葡萄後進行分級包裝等大多數以直銷、宅配等方式銷售，不會與消費者接觸，請消費者放心食用。國產葡萄富含大量葡萄糖及果糖，容易被人體吸收，迅速轉化為熱量，幫助恢復體力、消除疲勞提升免疫力及對病毒的抵抗力，目前正值葡萄產期，請大家踴躍採購，支持台灣農產品。

陳吉仲表示，葡萄無關疫情，若未來哪個市場或環境染疫，這些農產品是否不能用。

農糧署表示，國內葡萄面積2800公頃，年產量約9萬7000公噸，主要產區包括彰化、台中、苗栗及南投等地，全年皆可生產葡萄，農友搭建溫室設施可在冬季防風保溫，生產3至5月早春葡萄；另其他產區採用一年二收模式生產6至8月生產夏果，及12至1月冬果，有效分散產期，並輔導農友搭配套袋防止有害生物危害，生產產銷履歷驗證葡萄，果品衛生安全。

農糧署說，新冠肺炎不會感染農產品或是對農產品的品質衛生有任何影響，消費者可以安心。新冠肺炎衝擊到農產品消費者採購型態，透過產地直銷及各種措施強化行銷，也可多選購新鮮營養的在地農產品。