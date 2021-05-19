停課太突然 團膳千隻醃漬雞腿全丟棄 業者籲中央紓困

全國各級學校今日起停課至5月28日，但消息來得突然，有些家庭難請防疫照顧假，仍需把孩子送到學校照顧，教育部也要求學校要提供學習及營養午餐。但校園人數大減，專營學校營養午餐的業者苦不堪言，不少團膳業者早已備好隔日要出的餐，昨日下午兩點，停課消息一出，只好丟棄千支已醃漬好的雞腿，也有單一家業者承包七、八千餐，肉排、肉絲恐怕都要丟棄。

對此，教育部昨下午召開停課記者會，媒體追問業者損失如何因應？是否比照天然災害損失給予補償？教育部主任秘書廖興國表示，將請團膳業者提出佐證，並依相關合約規定辦理，也會與團膳協會會商，依據團膳業者與員工間的契約或勞基法的相關規定來辦理。

「這等於沒有回應」，中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信直言，若依合約就是回歸各校，但到底是要用天災？還是怎麼認定，教育部應該說清楚。

陳明信說，防疫大家要共體時艱，這點大家都能接受，但回歸現實面，若全國停課，有些家長因工作無法照顧小孩，學校有義務協助照顧，學校若要照顧，勢必會有供餐問題，但若只有50為學生到校，業者卻抓千人運送成本，絕對是入不敷出。

陳明信說，多數營養午餐業者是專營，沒有學校就是停業，「停業配合疫情沒有關係」，但也期待中央給予相關協助。

他也提到，營養午餐業者利潤薄，禁不起這樣的震盪。現在學校停課，不少學校也希望廠商能退費給學生。但昨天下午在政府宣布全台學校停課前一小時，他才跟教育部反映，中南部的業者有請假標準不一的問題，當下教務不完全沒有透漏會宣布全台停課，宣布當下他覺得很錯愕。

陳明信表示，下午宣布團膳業者都已經備好隔天的餐，比如肉品要醃漬，都是下午處理；原本雙北宣布停課，他已丟棄千支以醃漬好的雞腿，現在這些醃漬下去的肉排等都要丟棄，都是損失。

陳明信說，全台181萬人都不吃學校午餐了，影響農民甚鉅，雲嘉南的農民廠商損失慘重，這些蔬菜供應都是有排程的、計畫性生產的；少了學校午餐這個穩定的通路，這些菜消不掉也是要拔，也不能爛在田間。

陳明信提到，也許官方會說，學生沒在學校吃，會在家裡吃，學校午餐每餐每人要吃80克蔬菜；但若在家可吃的選擇就很多了，煮個麵、炒個飯，蔬菜就沒吃這麼多，農民重傷。

若團膳業者撐不住，苦得人還有廚工。陳明信說，全國有三萬名以上的廚工，多數人經濟基礎薄弱，若業者賠本發不出薪水，廚工一個月無薪資怎麼過？團膳公司也疼惜員工，希望大家共體時艱，但仍希望政府能給予補貼，協助業者及學生家長度過難關。