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停課、居家上班使用不到1280月票 北捷宣布可依比例退費

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北捷表示，疫情期間未使用的1280月票天數，可依照比例退費。聯合報系資料照
北捷表示，疫情期間未使用的1280月票天數，可依照比例退費。聯合報系資料照

國內本土疫情嚴峻，不少企業、民眾配合防疫政策居家上班，但有通勤族反應購買的1280月票如今派不上用場。北捷表示，疫情期間開放未使用的天數，可依照比例退費。

中央宣布全國各級學校停課，許多上班族也改居家上班或分組上班，讓已購買的1280月票派不上用場，希望能夠保留或是延長使用期限。

北捷表示，已購買1280的乘客於疫情期間，未使用的天數，可前往各捷運站詢問處依照比例退費，無法出門者，也可等疫情較為趨緩後擇日再行辦理。

為配合中央及市府防疫政策，北捷已請北市環保局及陸軍第六軍團33化學兵群，針對捷運84處易人潮聚集點，包含場站內進出口、大廳、售票處、乘車月台、連通道、廁所、樓梯間等進行清消。

後續也會加密場站清消頻率，從原本的4小時縮短為2小時一次；列車營運時間清消頻率，從原本的8小時加密為4小時一次；東區及中山地下街進出均採實聯制，營運時間彈性調整為每日早上7時至晚間11時，並封閉部分地下街出入口。

另外，考量疫情發展及降低影響營運風響，北捷也啟動行車、站務及維修等第一線人員分組執勤，確保營運正常，目前仍維持原行駛班距，後續會持續觀察人潮情況，滾動式調整行車班距。

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