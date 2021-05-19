今仍有水氣防雨！吳德榮曝：這天有「梅雨滯留鋒」跡象

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天台灣附近殘留水氣仍多，防雷雨；下周二會有鋒面靠近。此外，下周五新一波滯留鋒增強，似乎有調整成典型「梅雨滯留鋒」的跡象。

吳德榮說，昨天全台最高溫38.6度（高雄杉林區），南部連15天達「高溫警示標準」（≧36度）；其他也達高溫警示的地區：中部（南投市）38.2度，東部（花蓮光復鄉）36.1度。

吳德榮說，今晨觀測資料顯示，華南滯留鋒附近的對流雲系消散後，殘餘的中高雲飄至台灣上空；各地無降雨。

吳德榮說，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日「滯留鋒」在北部海面，台灣附近水氣仍多、大氣不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨的機率，西半部以午後山區為主，部分平地受影響。

吳德榮說，各地區氣溫：北部23至34度，中部24至38度，南部24至38度，東部23至36度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明日「滯留鋒」北移至華中附近，台灣因「太平洋高壓」籠罩，晴朗穩定，午後山區偶有局部短暫降雨。

吳德榮說，周五至下周一「滯留鋒」再南移至北部海面、南北徘徊；周五、六台灣附近水氣略增，有局部短暫陣雨或雷雨的機率，西半部以午後山區為主，部分平地受影響；下周日、一台灣附近水氣略減，午後山區仍有局部短暫陣雨或雷雨的機率，少部分平地略受影響；各地大都為高溫炎熱的天氣，應注意防曬、防中暑。

吳德榮說，下周二鋒面接近，不穩定度提高，午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，下周二晚至三「滯留鋒」調整至台灣附近，其「熱力（低層暖濕程度）」及「動力（水平及垂直風切）」條件，有激發「劇烈天氣」及明顯降雨的機率。

吳德榮說，下周四「滯留鋒」減弱北移；下周五「滯留鋒」增強，重返台灣。大氣型態似乎有調整成典型「梅雨滯留鋒」的跡象，「解渴」可期，但能否「紓旱」？則需視調整後大氣型態能持續得夠久。

吳德榮說，美國(GFS)模式同時的模擬則顯示，在南海的「熱帶擾動」偏強，阻斷暖濕空氣，使得下周二晚南下的鋒面，結構弱，降雨很少；之後的模擬也「大相逕庭」。

吳德榮說，儘管歐洲模式校驗的結果，常比美國模式準，但並無法保證每次皆如此。而月底「梅雨滯留鋒」型態的調整，又涉及「熱帶擾動」、「太平洋高壓」及「滯留鋒」之間的交互作用，模擬也無法避免較大的「不確定性」，故持續觀察、逐步修正是必要的。