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葡萄是無辜的！農糧署：今年葡萄品質好鼓勵民眾多消費

聯合報 / 記者彭宣雅／台北報導
彰化縣溪湖鎮露天葡萄進入量產期，果實碩大甜美。圖／溪湖鎮農會提供
彰化縣溪湖鎮露天葡萄進入量產期，果實碩大甜美。圖／溪湖鎮農會提供

新冠肺炎疫情大爆發，確診患者遍布全台，其中彰化葡萄盤商到萬華交貨染疫，由於返回彰化參加喜宴，以及慶祝母親節，因此匡列1300人，至今已經26人染疫，導致消費者間接對葡萄卻步，甚至外傳已訂購的葡萄退貨；農委會農糧署表示，目前並沒有接獲農民反映葡萄被退貨。

農委會農糧署副署長姚志旺表示，今年葡萄的品質非常好，至於消費者因為彰化葡萄家族染疫事件導致葡萄被退貨，他「沒有聽農民說」；今年葡萄的品質很好，鼓勵消費者多吃多買，但近期農糧署並沒有相關的促銷活動。

地方農業界人士表示，早春葡萄產季為三月到四月；彰化葡萄是五月六月；接下來台中新社葡萄產季為六月七月。因為彰化葡萄盤商染疫的新聞事件，可能有幾筆訂單退訂，但並不算多，主要溪湖葡萄過去有很多固定客戶，彰化溪湖也是台灣葡萄很大的產區，而現在，也正是彰化葡萄的盛產季節。

農糧署 農民 農委會 新冠肺炎

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