學校午餐全停供衝擊供應鏈 農委會推六措施救農

新冠肺炎疫情嚴峻，全國學校明天開始停課兩周，等於學校午餐的農產品通路全斷，影響甚鉅，農委會農糧署晚間推出六大措施要穩定供銷，效果仍有待觀察。

農糧署表示，針對學校停課學校午餐需緊急調節，規畫推動六大措施，包括：協調農民團體送往果菜批發市場優先拍賣，將產品送至台北一、二市、新北(三重、板橋)、台中、高雄、屏東等果菜批發市場溯源專區優先拍賣。

媒合國軍、電商或量販通路採購，協助媒合國軍、量販超市通路(全聯、家樂福、大潤發、愛買等)加強採購量。

此外，農糧署補助供應單位宅配運費，推動產地直銷；並且協調區域加工業者加強收購大宗蔬果儲存，並依團膳或大消費戶需求截切供應。

第五點則是視葉菜實際供應情形，輔導農民團體採購，贈予食物銀行等慈善團體使用；同時提供紓困貸款或相關紓困補貼。

由於周一先宣布雙北學校停課兩周，今天北農開市交易量暴增近四成，農民認為，學校午餐蔬菜通路斷，因此大量葉菜入拍賣市場所致；今宣布全國學校全停課，衝擊影響層面多廣，六大措施是否有幫助，仍需要再觀察。

農糧署表示，若有學校午餐食材調節協助需求及問題，可先就近洽該署各區分署(北區分署03-3322150分機124、中區分署04-8321911分機138、南區分署06-2372161分機322、東區分署03-8523191分機229)予以協助，倘仍有需協助解決事宜，亦可逕洽該署窗口(聯絡電話049-2332380轉1006)協助聯繫處理。