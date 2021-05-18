博物館日文化部推線上展覽 防疫在家也能逛博物館

今天是518博物館日，因應防疫升級，全台各館所原規畫活動大多取消或改變辦理方式。文化部表示，配合今年博物館日主題「博物館的未來：復甦與新象」，推出「博物館線上展覽」專頁，匯集各館所的線上展覽，讓民眾防疫在家，不出門也能「逛」博物館。

文化部指出，「博物館線上展覽」蒐羅超過70檔涵蓋人文、藝術、自然三大類別的線上展，包括國立歷史博物館與新北市坪林茶業博物館攜手策畫「茶遊記－茶的超時空壯遊特展」、國立歷史博物館與新北市立十三行博物館攜手推出的「飲酒Bar－亞洲酒文化特展」、國立台灣文學館推出的「飽讀食書—台灣珍味文學展」等。

此外，博物館學會、台博基金會也與中央研究院「開放博物館」平台合作，打破實體博物館的侷限打造數位博物館，例如國立臺灣博物館的「微美幻境」、「繪自然－博物館畫裡的台灣」及「種子美術館」，網羅館內眾多藏品，兼具知性與美感，更提供民眾運用精彩展品，策出屬於自己的數位博物館。

文化部「藝FUN NEXT」平台，也響應今年國際博物館日活動，推出「藝FUN NEXT」會員獨享優惠，自即日起至6月15日止，透過APP內專屬連結購買「愛台灣博物館卡」，可享會員獨家限量贈品。「518國際博物館日」臉書粉專則每週陸續推出抽獎活動，包含週週抽博物館門票、精美文創商品、愛台灣博物館卡年卡等。

文化部表示，「518國際博物館日」各館活動，將配合中央流行疫情指揮中心指示，進行滾動式調整，並於各館網站發布最新公告。更多活動及優惠訊息請上「518國際博物館日」網頁及臉書粉絲團。

●518博物館日活動網頁：https://museums.moc.gov.tw/MuseumDay；文化部博物館線上展覽：https://museums.moc.gov.tw/OnlineMuseum/； 文化部藝FUN NEXT專區：https://www.moc.gov.tw/webarticle_121319.html