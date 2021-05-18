百貨自主停業＋1！台北101購物中心宣布休館3天

因雙北市疫情升溫，配合防疫、避免人流群聚，台北101配合防疫政策，避免人流群聚，同時也為維護顧客及員工健康安全，台北101今晚宣布，購物中心將於5/19至5/21休館三日。這也是繼禮客Outlet、京站、環球購物中心後，又增加的自主停業百貨商場。

過去最熱鬧的台北信義商圈，在全民自律居家防疫下，各百貨聚集的商圈一片清冷。據了解，台北101購物中心的服務人員、承包商，約有2,000名左右，因為是服務業無法居家上班，處於接觸人群第一線，其中心情的忐忑可想而知。因此，台北101也作出了購物中心將在5/19至5/21休館三日的決定。

此外，台北101總部人員，本周一已開始實施A、B組分流上班；明天起，除了維護大樓營運、設備必要人員外，其他員工在5月28日前採居家上班。

另外環球購物中心板橋車站因接獲衛生局通知，配合足跡疫調中，環球購物中心板橋車站於今日下午14:00起至5/19全館閉店清潔消毒，5/20正常營業。而環球購物中心南港車站因為位處多鐵共構位置，往來人潮眾多，也將於今日下午15:00起自主停業，進行全面清潔消毒，5/19正常營業。另外，環球購物中心全台六店暫停餐飲內用。