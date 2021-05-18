快訊

休達大偷渡：報復西班牙？摩洛哥偷放5,000難民渡海

台師大1學生外宿萬華 全校停課後確診新冠肺炎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

百貨自主停業＋1！台北101購物中心宣布休館3天

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
台北101購物中心將於5/19至5/21休館三日。圖／台北101提供
台北101購物中心將於5/19至5/21休館三日。圖／台北101提供

因雙北市疫情升溫，配合防疫、避免人流群聚，台北101配合防疫政策，避免人流群聚，同時也為維護顧客及員工健康安全，台北101今晚宣布，購物中心將於5/19至5/21休館三日。這也是繼禮客Outlet、京站、環球購物中心後，又增加的自主停業百貨商場。

過去最熱鬧的台北信義商圈，在全民自律居家防疫下，各百貨聚集的商圈一片清冷。據了解，台北101購物中心的服務人員、承包商，約有2,000名左右，因為是服務業無法居家上班，處於接觸人群第一線，其中心情的忐忑可想而知。因此，台北101也作出了購物中心將在5/19至5/21休館三日的決定。

此外，台北101總部人員，本周一已開始實施A、B組分流上班；明天起，除了維護大樓營運、設備必要人員外，其他員工在5月28日前採居家上班。

另外環球購物中心板橋車站因接獲衛生局通知，配合足跡疫調中，環球購物中心板橋車站於今日下午14:00起至5/19全館閉店清潔消毒，5/20正常營業。而環球購物中心南港車站因為位處多鐵共構位置，往來人潮眾多，也將於今日下午15:00起自主停業，進行全面清潔消毒，5/19正常營業。另外，環球購物中心全台六店暫停餐飲內用。

台北101 居家上班

延伸閱讀

通勤族怎自保？ 美女醫分享「出門前」與「回家後」防疫9步驟

暐順集團防疫升級 6+Plaza自主休館至5月28日

居家防疫也能吃遍全台海鮮 19漁會鱻魚購上線中

獨／納豆防疫在家陪女友吃美食 認表舅侯友宜「辛苦」

相關新聞

又一家米其林星級餐廳暫停業 RAW公告暫停至5月25日

又一家米其林星級餐廳暫時停業！米其林二星餐廳RAW繼日前宣告放寬距用餐時間14天內的取消訂位條件後，5月18日晚間於官方...

疫情嚴峻！高鐵宣布砍班 每周剩845班次

新冠肺炎肆虐，我國大眾運輸運量銳減。台灣高鐵公司說，經審慎評估疫情變化及旅客需求，決定自5月21日（五）至6月10日（四...

百貨自主停業＋1！台北101購物中心宣布休館3天

因雙北市疫情升溫，配合防疫、避免人流群聚，台北101配合防疫政策，避免人流群聚，同時也為維護顧客及員工健康安全，台北10...

疫情嚴峻！離島爆退團潮 澎湖13家飯店訂金全沒收挨批

國內疫情持續升溫，各地都爆出退團潮，其中澎湖更因花火節延期，損失慘重，不過如今傳出有少數澎湖飯店態度強硬，不僅三成訂金全...

開第一槍！國光客運實施實聯制

國內疫情急速升溫，國光客運首開第一槍，即日起針對市區公車&短程通勤路線，要求持實名制電子票證；長程路線購票者則要求掃QR...

機票都買了排不到採檢 醫院：可公布量能較足醫療院所

台灣本土疫情與演愈烈，醫院採檢量能緊蹦，擠壓到自費採檢額度，許多民眾為了出國洽公、留學，早就訂好機票，如今根本預約不到自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。