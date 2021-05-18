疫情嚴峻！離島爆退團潮 澎湖13家飯店訂金全沒收挨批

國內疫情持續升溫，各地都爆出退團潮，其中澎湖更因花火節延期，損失慘重，不過如今傳出有少數澎湖飯店態度強硬，不僅三成訂金全沒收，延期、取消措施也不友善，讓旅行社叫苦連天。台灣旅行業國民旅遊發展協會今更因次發出聯合聲明，指澎湖少數飯店業者，對旅行行業者不友善的對待，意圖造成旅行社及消費者更多負擔。

國旅協會表示，當各家飯店都在防疫的大原則之下，考量到疫情十分嚴峻，併配合中央流行疫情指揮中心政策，旅行業者遵守觀光局定型契約，對團體旅遊各項取消及延期的協調執行。全台各地區旅行社配合的供應商，均友善且積極協助旅行業者進行延期或提供延長至年底的應對措施。

不過國旅協會說，澎湖少數饭店，如喜登、澎澄、豐國、豐谷、雅霖以及少數民宿截至發文日(18日)止，共計13家業者，對旅行業者不友善的對待，堅決透過不友善的取消政策，將飯店與同業之間的商業契約，不適用交通觀光局公告之「國內旅館定型化旅遊契約」，意圖造成旅行社及消費者的更多負擔。

國旅協會表示，蒐集全台300家以上的旅行業者意見，在嚴峻的疫情下，全力配合政府防疫，期許旅遊同業能夠共體時艱，中央單位及地方主管機關能協助溝通，避免澎湖飯店業者、旅行業者及消費者之間的歧見，也期盼日後制定旅行與觀光旅館業、旅館業或民宿之訂房相關定型化契約，以保障雙方權益。

而該公文正本送交交通部觀光局，副本則是給澎湖縣政府、澎湖縣政府旅遊處、中華民國旅行業品質保障協會、中華民國旅行商業同業公會全國聯合會、澎湖縣旅行商業同業公會等單位。

國旅協會理事長賴俊傑表示，之前指揮中心宣布，6月8日前建議做好防疫，建議延期退團，觀光局也有公告退費標準，隨後疫情警戒再度升高到第三級，換句話說，出團幾乎全都取消，相較於其他縣市的飯店都願意退費，但澎湖部分飯店的態度很硬，僅說可以延期兩個月，但延期兩個月，換算下來就是七、八月暑假旺季，根本就沒有房間，所以也是白搭。

賴俊傑說，若客人執意要取消，飯店則是會直接沒收定金。國旅協會站在消費者立場著想，一直希望可以和飯店協調，但對方態度就很硬，認為疫情之下，對方也有損失，但其實消費者也有損失，希望大家都能夠共體時艱。