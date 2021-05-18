蘋果日報停刊解僱333人 未提前通報最高罰50萬

台灣「蘋果日報」本月14日宣布紙本報紙走入歷史、今日正式停刊，並預計解僱333名勞工，北市勞動局今表示，蘋果日報因未在60天前通報勞動局及工會，已違反「大量解僱勞工保護法」，將處10萬以上、50萬以下罰鍰。

勞動局指出，今日已收到蘋果日報提報的大量解僱計畫書，預計在5月底解僱勞工332人、6月1人，共計333人，但卻未在60日前通報及通知工會，違法大量解僱勞工保護法第4條，最高可處50萬元。

勞動局長陳信瑜表示，市府及外界高度關注此間媒體大量解僱及裁員一事，企業工會與資方應為夥伴關係，共創企業經營與成長，因此資方應邀集企業工會召開大量解僱自主協商會議，共同研商及維護勞工權益。

資方應釋出善意，盡快在10天內自主協商，盡最大能力提供優於勞基法的資遣條件，並取得工會同意，勞動局也會持續關注雙方協商日期及後續發展。

勞動局表示，若資方置之不理，工會可提出強制協商訴求，勞動局將盡快處理，同時提醒資方在協商過程中，不可輕易、任意將預告解僱勞工調職或解僱，否則可再處10萬至50萬罰鍰。

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