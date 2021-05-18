快訊

獨／全國每驗48人1人確診 專家：檢驗要快要多不要省！

新冠肺炎、流感和感冒有何差異？專家教你初步症狀判斷

蘋果日報停刊解僱333人 未提前通報最高罰50萬

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
台灣蘋果日報將解僱333名勞工，北市勞動局指出，因未提前60日通報，最高可裁罰50萬元。記者董俞佳／攝影
台灣蘋果日報將解僱333名勞工，北市勞動局指出，因未提前60日通報，最高可裁罰50萬元。記者董俞佳／攝影

台灣「蘋果日報」本月14日宣布紙本報紙走入歷史、今日正式停刊，並預計解僱333名勞工，北市勞動局今表示，蘋果日報因未在60天前通報勞動局及工會，已違反「大量解僱勞工保護法」，將處10萬以上、50萬以下罰鍰。

勞動局指出，今日已收到蘋果日報提報的大量解僱計畫書，預計在5月底解僱勞工332人、6月1人，共計333人，但卻未在60日前通報及通知工會，違法大量解僱勞工保護法第4條，最高可處50萬元。

勞動局長陳信瑜表示，市府及外界高度關注此間媒體大量解僱及裁員一事，企業工會與資方應為夥伴關係，共創企業經營與成長，因此資方應邀集企業工會召開大量解僱自主協商會議，共同研商及維護勞工權益。

資方應釋出善意，盡快在10天內自主協商，盡最大能力提供優於勞基法的資遣條件，並取得工會同意，勞動局也會持續關注雙方協商日期及後續發展。

勞動局表示，若資方置之不理，工會可提出強制協商訴求，勞動局將盡快處理，同時提醒資方在協商過程中，不可輕易、任意將預告解僱勞工調職或解僱，否則可再處10萬至50萬罰鍰。

資遣 北市

延伸閱讀

蘋果日報大量解僱沒先通報 恐挨罰最高50萬

防疫照顧假、家庭照顧假怎麼請？一文看懂

請防疫照顧假 北市勞動局：請雇主友善放寬

職缺橫跨8大產業！北市就服處徵才627人 薪水上看50K

相關新聞

蘋果日報停刊解僱333人 未提前通報最高罰50萬

台灣「蘋果日報」本月14日宣布紙本報紙走入歷史、今日正式停刊，並預計解僱333名勞工，北市勞動局今表示，蘋果日報因未在6...

疫情若6月底前控制 國發會：對經濟成長影響相當有限

國內疫情升溫，雙北提升至第三級防疫警戒，部分縣市也進入準三級防疫。國發會主委龔明鑫表示，若疫情6月底前控制住，對經濟成長...

就是不下雨！石門水庫水位歷史第2低 水利署盼人工增雨

面對疫情、停電，水情同樣持續吃緊，雖然今天下午台灣出現午後雷陣雨，但目前僅集中在北部及東部，中南部同樣難以解渴。而目前石...

專家觀點／疫情陰霾籠罩520行情 台股投資人如何趨吉避凶？

2天後就是總統蔡英文連任成功後的就職滿周年，不過，受到國內疫情大爆發衝擊，投資人恐將迎接一個在疫情陰影籠罩下的520行情。法人表示，確診數增加的趨勢能否止穩，將是牽動大盤指數走勢，甚至是政府是否授權國安基金進場護盤的關鍵。至於選股策略方面，分析師建議，持有內需相關的股票最好換手，...

疫情炸開，房價跌定了? 業界人士一致這麼看

疫情來勢洶洶，房價會跌嗎？不少網友認為這次疫情這麼嚴重，房價跌定了，但市場人士幾乎一致認為，現階段持有成本低，土地還在漲，建商寧可不推案，也不會佛心降價，新屋價格下跌可能性非常低。

【重磅快評】今天全台還會接續停電嗎？

0513台灣四百多萬戶的超級大停電，讓所有用電戶嚇著了，除非是特權、有關係得以豁免編到C、D之外免停電組別，下一波停電大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。