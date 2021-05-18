通勤族怎自保？ 美女醫分享「出門前」與「回家後」防疫9步驟

台灣新冠肺炎疫情持續升溫，如今本土確診個案連日新增破百例，各縣市政府陸續擬定防疫因應措施，為抗疫做好準備。對此，知名小兒科醫師歐淑娟就在臉書分享「在疫情之下，通勤族該怎麼自保？」的9種方式，不論「出門前」或「回家後」都需要遵守防疫步驟，以達最佳防疫效果。

歐淑娟醫師在臉書粉專PO文分享「上班上課，通勤族怎麼自保？」文章，她建議出門前有6步驟要確實做到，包含「出門前先量體溫，萬一發燒就要請假在家休息」、「在家用完早餐，提前半小時出門以避開人潮」、「除了備用口罩、手機、錢包及鑰匙之外，再攜帶一瓶小酒精或乾洗手」、「出門前先把口罩戴好，電梯內、路途中全程戴口罩，也不飲食」、「在大眾運輸工具上，手碰過把手、拉環、下車鈴、開門鍵、門把及安全扣環後，用隨手攜帶的乾洗手清潔手部」、「到達公司或學校時，再次清潔手部，手機表面也用酒精清潔一次」。

結束一天工作回到家後，歐淑娟醫師也呼籲3點步驟要特別注意，「在玄關脫鞋、消毒鑰匙，沒有當天洗的外套噴酒精消毒」、「脫口罩（妥善丟棄）、消毒手機（酒精）、立刻洗手（洗手乳、內外夾攻大立腕），換掉外出衣物，或是直接洗澡+洗頭」、「每天更換口罩」。

歐淑娟醫師直言，「以上包含打過2劑疫苗的朋友都建議這麼做，因為疫苗的防護力再高，都不是100%喔！假日盡可能待在家，我們一起努力，祝福大家都平安健康、團結度過疫情最艱困的時刻」。