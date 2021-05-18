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全家實聯制進化！會員2步驟快速通關 滿額送50元購物金
配合政府防疫政策，全家便利商店自上週六即啟動雙北「實聯制」作業，為使民眾更快速、安心進店，自5月19日起，凡全家會員掃描店外實聯制海報的QR Code，即可開啟全家App自動帶入會員系統資訊，僅需填寫同行人數，兩步驟即可快速通關又安心。若非全家會員之消費者，則可透過掃描QR Code註冊登入使用，或同步在櫃台備有紙本版供民眾填寫。
同步推出集章最新活動，自5月19日至5月30日期間，全家會員單筆消費滿200元即可集1個章，每章可獲得50元購物金，每位會員最多可兌換4個章。另為減少消費接觸，5月19日至6月15日使用悠遊付購買全家商品滿100元可現折10元；即日起至8月19日止，每週四使用悠遊卡購買鮮食同樣享滿100元折10元優惠。
為便利民眾在家自煮料理，好好待在家當防疫尖兵，全家自5月19日起也推出多項優惠商品供民眾購買，首推以鮮乳、泡麵、飲料、罐頭等商品組合成4款民生用品的「防疫套餐組」，內含6～18項食用民生產品，每組售價499元，約市價7～8折優惠。
另外，因應防疫需求，雙北地區店舖暫停販售自助熟食區商品，為滿足顧客需求，特別將夯番薯、熱狗、包子、關東煮、馬鈴薯等50款商品，研發推出冷凍、冷藏袋裝商品，讓民眾可方便在家吃，即日起於雙北地區店舖推出販售；同時，店舖推出CAS盒裝洗選蛋，每盒10顆售價79元，會員可享1,000點加價66元選購。
如果完全不想出門，全家與外送平台foodpanda合作推出防疫優惠，於外送平台上購買全家商品即享雙重優惠，首次訂購之消費者輸入優惠碼，消費滿200元可折100元；現有用戶消費滿499元並輸入優惠碼，即可享100元折扣，每帳號限用10次。
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