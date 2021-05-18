台20線南橫公路梅山口至天池路段 20日起暫停開放

國內疫情升溫，公路總局第三區養護工程處為配合防疫，同時避免跨區活動，並減少民眾過度集中，於今天下午公告，台20線南橫公路梅山口至天池路段，5月20日至5月28日期間暫停開放。

第三區養護工程處為配合防疫，避免民眾跨區活動，同時考量，梅山口以上道路及天池、中之關步道等為高山活動，過程需深度呼吸卻不易全程載口罩，便於今天下午公告，台20線南橫公路梅山口至天池路段5月20日至5月28日期間暫停開放。

第三區養護工程處表示，暫停開放期間，禁止一般用路人進入，僅供公務及當地農民進出，同時呼籲防疫期間減少非必要外出。

該路段開放情形，將視中央疫情指揮中心所發布的資訊，進行即時滾動調整，民眾可注意公路資訊看板（CMS）及收聽警廣路況廣播；另可利用公路總局幸福公路APP，或公路總局智慧化省道即時資訊服務網查詢。