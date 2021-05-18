台20線南橫公路梅山口至天池路段 20日起暫停開放
國內疫情升溫，公路總局第三區養護工程處為配合防疫，同時避免跨區活動，並減少民眾過度集中，於今天下午公告，台20線南橫公路梅山口至天池路段，5月20日至5月28日期間暫停開放。
第三區養護工程處為配合防疫，避免民眾跨區活動，同時考量，梅山口以上道路及天池、中之關步道等為高山活動，過程需深度呼吸卻不易全程載口罩，便於今天下午公告，台20線南橫公路梅山口至天池路段5月20日至5月28日期間暫停開放。
第三區養護工程處表示，暫停開放期間，禁止一般用路人進入，僅供公務及當地農民進出，同時呼籲防疫期間減少非必要外出。
該路段開放情形，將視中央疫情指揮中心所發布的資訊，進行即時滾動調整，民眾可注意公路資訊看板（CMS）及收聽警廣路況廣播；另可利用公路總局幸福公路APP，或公路總局智慧化省道即時資訊服務網查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言