檢疫醫曝實況「每28個中5個」 籲「準四級」：全面關閉不為過

台灣新冠肺炎疫情持續升溫，今（18）日再新增破百例確診本土個案。參與剝皮寮歷史街區篩檢的姜冠宇醫師就透露，「白天大概每28個來，就會中5個；晚上大概每30個會中2個」，更呼籲民眾「要有第四級的準備，全面關閉也不為過」。

姜冠宇醫師投入剝皮寮歷史街區的篩檢工作，他在臉書發文指出，現場陽性率早已超過10%以上，「像是命運一樣，自己的醫院也成為了專責醫院，啟動全面降載，我們醫療體系，也可能因此會發生很大的變化，因為剝皮寮古蹟的建築適合設計動線，成為了萬華區篩檢站之一」。

他解釋，篩檢站的操作其實是一人兩篩，快篩與PCR並行，現場10分鐘內即可確定陽性與否，而由專車接送至專責醫院，但後續不管快篩結果如何，PCR陽性也會通報，一天下來大概250至300人的規模，「用號碼分配白天的攻勢較為猛烈，動線安排下，大概每28個來，就會中了5個，晚上則是不同族群，比較少，大概每30個會有2個」。

他分析上述結果，認為社區是有一定的病毒活躍度，「之前在宣布二級時，我就說民眾內心要有準三級的準備，現在我覺得要有第四級的準備，全面關閉也不為過。因為流行病模擬的高峰可能會達到800多到近千人，要改變這個預測，唯獨就是要改變我們的行為模式，我們從今天開始，公共衛生措施之外，就要減少與人接觸的頻率了」。

他坦言，疫情下，台灣醫療將不再便利了，「你很難想像以往如此依賴醫院的台灣民眾，一旦失去了醫院便利性，生活成為了什麼樣子，甚至社區會呈現什麼樣貌，但我認為這是好的，這是我們要強迫自己改變習慣的時候」。

文末，他也認為台灣並非在表現佳時感到自滿，表現不佳時也能訂正過自己而不斷進步，「駭浪當前，不為風光，但為不搖，這才是台灣人」。