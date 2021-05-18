疫情升溫 消保處：已啟動民生及防疫商品供需通報機制

疫情升溫引發民眾搶購物資。行政院消保處今天發新聞稿表示，雖然少數賣場或電商平台因假日(周六、周日)期間物流運送人力較為不足，致未能及時補貨，但各民生必需品及防疫商品貨量充足。消保處已啟動民生必需品及防疫商品供需之通報機制，消費者可以安心。

消保處表示，為了防疫超前部署，已於5月6日請五大賣場及五大電商平台建立民生必需品及防疫商品供需之通報機制；並於5月13日正式啟動。每日通報熱賣民生必需品(衛生紙、米、泡麵、罐頭及冷凍食品) 5項及防疫商品(口罩、酒精、乾洗手及溼紙巾) 4項之供需情形。消保處及地方政府消保官亦於上周六(15日)及周日(16日)派員實地訪視五大賣場，並檢視五大電商平台之供銷狀況。

消保處表示，整體而言，賣場及電商平台雖然或有缺貨未能及時補足之情形，但不虞匱乏，因此已不見搶購人潮。相關機關會調配物資，通路業者會儘量補足補滿上述商品之作為，民眾可以安心。

消保處表示，依13日及14日五大賣場(全聯、家樂福、大潤發、頂好、愛買)之通報，因疫情升温影響，部分賣場熱賣商品有增加之趨勢。15日中央流行疫情指揮中心宣布即日起臺北市及新北市之疫情警戒提升至第三級，民眾因預期心理，出現搶購現象。

消保處及地方消保官15日訪視54家賣場結果，熱賣商品貨量在3成以下之前三名商品為泡麵、罐頭食品及衛生紙；但經相關機關及該處通知賣場加速補貨結果，16日訪視85家賣場結果，貨架上之貨量已多有4-5成以上(如衛生紙、米、罐頭及冷凍食品等)，但泡麵貨量仍在3成以下。昨(17)日賣場回報，除酒精外，熱賣商品銷量已趨緩。

消保處表示，檢視五大電商平台(蝦皮、富邦媒體科技momo、pchome、東森購物、奇摩購物中心)之回報，以米、泡麵、冷凍食品及酒精等較為缺貨，相關產品已請供應商積極補貨，尤其是酒精國家隊再度啟動，每日可生產近16萬瓶，應該可以滿足消費者需求。