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飯店霸氣老闆：雙北不封城我封店 員工薪水照領
有43年歷史高雄漢王洲際飯店宣布即日起至6月2日不營業，60多名員工照常支薪，負責人林富男說「雙北不封城、我自己封店」，考量客源超過7成來自北台灣，基於保護60多名員工安全，他寧可零收入，水電、税金自行吸收，也不願員工涉險。林富男表示，國難當頭，損失一點不算什麼，毫無怨言，唯一要求是休店15天期間，員工須留守在家，不能外出旅行增加防疫負擔。
高雄市觀光局長周玲妏說，每家飯店定位不同，疫情期間或多或少有些衝擊，各家業者因應策略不同，眼前只能共體時艱，盼早日挺過疫情風暴。
林富男說，該飯店有197間房，本土疫情未大爆發前，住房率約7成，隨著部桃、諾富特事件等本土疫情連環爆，近期住房率降到剩2成左右。飯店業工作人員面對形形色色客人，成為高危險群，日前一名資深員工無意間一句話「乾脆都別接客人最安全」，他思考了幾天覺得很有道理，員工就像家人，他有責任要保護員工。
上周五，林富男要求訂房部門幹部聯繫客人，協助將需求轉到同級飯店，客人也相當體諒並支持。
得知漢王洲際飯店要暫停營業讓員工居家避疫，高雄市觀光局昨聯繫林富男，問他加入防疫旅館意願，林富男說，當防疫旅館有違他想保護員工初衷，也憂心讓周遭商圈受波及，雖然這是飯店業度小月的一種選擇，但他不會心動。
高雄漢王洲際飯店今天下午在客人全數退房後，在店外貼出公告，寫到因北台灣確診者急劇攀升，為保護員工安全，淨空場域全方位消毒，5月18日起至6月2日休息，不接受個人及團體訂房及用餐。
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