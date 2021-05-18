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太平雲梯明天起休園十天 村長籲共同防疫：山一直都在

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣太平雲梯從明天起休園10天。圖／嘉義縣文化觀光局提供
嘉義縣太平雲梯從明天起休園10天。圖／嘉義縣文化觀光局提供

嘉義縣梅山太平雲梯是縣內知名景點，然近日疫情升溫，管理單位也宣布，明天起至5月28日實施自主休園，休園期間太平雲梯將進行內部整體質化提升，及橋塔構件清洗消毒、綠美化植栽工程、周圍步道清潔管理。

據了解太平雲梯一至四月共230271參觀人次，平均單月吸引5萬5768人參訪，然疫情爆發以來，五月參觀人數大跌，5月1日至16日，參觀人數加起來僅18061人，平均單日約1129人。

換算下來，太平雲梯若休園10天，預計損失逾約112萬，但太平雲梯社區產業合作社主席、太平村村長嚴清雅表示「山一直都在」，防治疫情需要大家一起努力，一同守護美麗家園，希望疫情趨緩後，大家在回到太平雲梯玩。

官方表示，5/19-5/28期間在太平雲梯購票平台阿里山easy go購票者，後台將協助遊客進行全額退款，有任何票券退款問題歡迎致電05-2571215、E-mail至taipingbridge@gmail.com或私訊太平雲梯粉絲專頁https://www.facebook.com/TaipingSuspensionBridge?locale=zh_TW

太平雲梯 疫情 阿里山

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