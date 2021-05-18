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挺醫護！WeMo免費提供騎乘金 APP還設置疫情物資專區

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
為防範新冠肺炎疫情，WeMo加強車輛消毒次數。圖／WeMo Scooter提供
為防範新冠肺炎疫情，WeMo加強車輛消毒次數。圖／WeMo Scooter提供

國內本土疫情嚴峻，為防範新型冠狀病毒疫情，WeMo Scooter除在每日換電維運級群減時加強車輛清消次數外，為支持辛苦醫護人員，宣布啟動防疫應援專案，只要是醫護人員均可線上申請免費騎乘金，並鼓勵用戶將捐贈用不到的點數，轉化為挺醫護的騎乘金。

WeMo指出，為防範新冠肺炎疫情，除加強車輛消毒次數，包含機車龍頭手把、啟動按鈕、安全帽配件、坐墊等，並持續補充拋棄式衛生帽套。

針對高頻率使用車輛，滾動式增加消毒次數，另外也呼籲民眾減少出門次數，並宣布即日起至5月31日止啟動防疫應援專案，只要是第一線的醫護人員均可線上申請領取專屬免費騎乘金150元。

同時也號召用戶響應防疫應援專案，透過捐贈點數，WeMo會協助將點數加倍轉化為挺醫護專屬騎乘金，提供給醫護人員或醫護單位使用，讓醫護人員專心抗議，不用擔心交通移動問題，詳情可上官網或填寫表單（https://lihi1.com/7PsAS）。

另外，WeMo更開放APP內的「獎勵系統」，提供各界物資上架，企業單位、店家或商戶可申請上架防疫相關商品使用券或鼓勵自取外帶優惠，期望凝聚各界力量，集中資源給予有需要的人，攜手度過非常時刻。

為挺醫護，WeMo免費提供醫護人員騎乘金150元。圖／WeMo Scooter提供
為挺醫護，WeMo免費提供醫護人員騎乘金150元。圖／WeMo Scooter提供
為防範新冠肺炎疫情，WeMo加強車輛消毒次數。圖／WeMo Scooter提供
為防範新冠肺炎疫情，WeMo加強車輛消毒次數。圖／WeMo Scooter提供

醫護人員 疫情 新冠肺炎

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