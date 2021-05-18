疫情嚴峻！離島航班載客率剩五成 澎湖砍25%航班

近日疫情變化影響民眾旅行規畫，上周五起，離島進出旅客已有減少趨勢，金門、澎湖航班載客率降至五成，澎湖航班最多取消25％。交通部民用航空局表示，已協調航空公司預畫運能並提報民航局，同時也要求業者應妥善維護旅客權益。

民航局說，因疫情情勢變化，疫情指揮中心上周六宣布台北市與新北市均進入第三級警戒。而疫情變化也影響旅客出遊意願，離島航線自上周五起也持續減班。

根據民航局統計，14日至16日，金門航線分別取消14、8、22架次航班，澎湖航線則分別取消12、14、26架次航班，取消比例最低約1成，最高達25％。

民航局說，觀察發現，由於旅客減少，即便已經減班，原本假日幾乎班班客滿的澎湖，航班載客率已降至約56％，到站航班載客率已經低於5成；原本載客率逾8成的金門，到、離站載客率也滑落至約51％。

由於指揮中心亦希望民眾減少外出，民航局說，為維護旅客權益，已經要求航空公司預畫航班規劃，向民航局提報減班資訊，對於行程受影響的旅客，業者也應妥善維護其權益。

民航局表示，因應雙北升級為第三級警戒，上周六已經先協調航空公司，所有於松山機場起降航班，旅客退票應免收手續費。而因應此波減班，對於因航空公司調整航班而有退、改票需求旅客，亦不得收取手續費，自上周五至今，尚未有旅客反應權益受損情況。