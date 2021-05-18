為防疫餐廳鼓勵外帶 紙容器使用量增多

全台疫情升溫，高雄市府要求民眾盡量外帶少在店內用餐，不少餐廳業者也非一次性使用餐具換成免洗餐具，為防疫製造更多垃圾，極少數客人自備容器購餐。高雄市府環保局表示，去年紙容器回收量比前年未爆發疫情時增加250公噸，無論是平時或防疫期間，鼓勵民眾自備可以重複清洗的餐具購買食物，以達到垃圾減量、資源永續利用目標。

高雄市提升準三級防疫，昨天起告別式停止公祭，餐廳落實實聯制且鼓勵外帶、餐桌使用隔板及採梅花座，Buffet自助餐改單人定食點餐，自助餐店也要由員工打菜、打包餐盒。

記者走訪觀察，極少數客人會自備餐具購餐，業者提供自備餐具優惠也不多。小吃攤業者說，原本可以清洗再使用的美耐皿當餐具，近日為防疫改用紙餐具，這樣可以保護洗碗的家人，降低染疫風險；上門顧客以勞工為主，自備餐盒不方便，為防疫成本已增加。

疫情發生後，紙容器使用量增加，回收量也同步上升。高雄市環保局統計指出，108年紙容器回收量8567公噸，109年8800公噸回收量相比，全年增加約250公噸，鼓勵民眾能夠自備可重複清洗餐具，有助垃圾減量也兼顧環保。