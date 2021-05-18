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26日月全食及超級月亮觀測活動 南瀛天文館改線上直播

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
南瀛天文館26日月全食及超級月亮觀測活動 ，改線上直播。記者周宗禎／翻攝
南瀛天文館26日月全食及超級月亮觀測活動 ，改線上直播。記者周宗禎／翻攝

今年有難得一見的超級月全食，許多民眾想到天文館參觀又擔心疫情。南瀛天文館今天表示，雖因疫情升溫忍痛取消實體觀測活動，但為了不讓天文迷們失望，將透過天文館YouTube頻道線上直播，不用出門也能在家安心欣賞這難得一見的天文奇觀。

南瀛天文館表示，5月26日晚間6點30分至9點，久違的月全食將於南瀛天文館YouTube頻道進行網路直播，透過天文網紅「小黑哥」與看直播的觀眾朋友互動，來了解月食成因及趣味天文科普知識，歡迎鎖定天文館即時FB粉絲專頁直播的第一手消息。

這次月全食在台灣可見到「月出帶食」，因月球尚未升起，無法看到半影食始及初虧；6點31分月球東升；7點9分食既，代表月球已全部進入地球本影區內；7點19分食甚，此時月球最接近本影中央，為本次月全食的中點；7點28分生光，月球開始脫離地球本影區，可發現月面東側逐漸恢復成灰白色，全食階段結束；8點52分復圓，月球完全脫離地球本影區，偏食結束；9點51分半影食終，月食全部結束。全程歷時3小時20分，「本影食」歷時2小時22分，整個過程用肉眼即可看到。

更多詳情，請上南瀛天文館網站查詢：https://taea.tn.edu.tw/

南瀛天文館26日月全食及超級月亮觀測活動 ，改線上直播。記者周宗禎／翻攝
南瀛天文館26日月全食及超級月亮觀測活動 ，改線上直播。記者周宗禎／翻攝

天文館 網路直播 月全食

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