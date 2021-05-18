花東防疫警戒「準三級」！各大景點營運時間懶人包

因應COVID-19疫情升溫，花蓮、臺東兩縣也宣布防疫警戒升級為準三級，這兩地熱門旅遊區各景點開放時間也有變動，包括觀光局東管處所屬據點與活動暫停情形整合如下：

1.交通服務：

台灣好行─玉長豐濱線及台灣好行 東部海岸線(停駛至6/8)

2.各大景區及據點

瑞穗露營區(暫停營業至6/30)

小野柳露營區(暫停營業至5/31)

月光小棧(暫停營業至5/28)

月光海咖啡屋(暫停營業至5/28)

阿美民俗中心─旮亙展演(暫停營業至5/31)

成功海濱公園好時好日咖啡(暫停營業至5/31)

努瓦里岸文化劇場paw paw鼓展演(暫停營業至6/8)

小野柳遊客中心(施工中暫停開放至6/30)

八仙洞遊客中心(施工中暫停開放至5/31)

綠島遊客中心(施工中暫停開放至6/30)

朝日溫泉(違約暫停營業)

3.遊憩活動

2021東海岸大地藝術節暨首場月光海音樂會(延至7/22開幕)

綠島過山古道尋寶趣(延至6/9開始)

晉領號賞鯨活動(暫停營業至6/8)

此外，目前東管處所屬遊客中心，除都歷遊客中心星空劇場、藝文教室及遊客常接觸的互動設施、花蓮遊客中心放映室(影片欣賞改至半戶外大廳播放)、秀姑巒溪遊客中心影片室(泛舟安全影片改至半戶外大廳播放)以外，其餘仍照常開放。

東管處表示，遊客易接觸設施，包括公廁、座椅、及電梯、門把、扶手、按鈕等均加強每日6次清潔消毒。也請遊客配合遵守實聯制、配戴口罩、人流管制措施，有關實聯制預先登記及各項防疫訊息(隨時更新)可至東管處「防疫專區」查詢，網址：https://www.eastcoast-nsa.gov.tw/zh-tw/event/news/2801。