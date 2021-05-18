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雙北停課第一天蔬菜交易量大增37% 市況不如預期

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
市況不佳、供應量大，新北果菜市場要求產地調節。圖／農民提供
市況不佳、供應量大，新北果菜市場要求產地調節。圖／農民提供

新冠肺炎疫情升溫，雙北今天開始高中以下學校停課兩周，民眾宅在家，民生物資需求高；根據台北農產運銷公司統計，今日蔬菜交易量交易量1950公噸，比上一個交易日交易量1421公噸增加37%；今日蔬菜每公斤平均批發價26.5元，比上一個交易日回跌21%，短期四天內內暴漲暴跌。

農業界分析，消費者短期搶買，加上學校午餐停供，原本應該供應學校的蔬菜，轉向批發市場拍賣都有影響，產地蔬果貨源極為充足。

農委會農糧署昨晚深夜發布新聞稿表示，雙北停課每日影響47萬名學童約70公噸各式蔬果，根莖類、瓜果類及花菜類等蔬菜因可儲藏或延後採收影響較小，短期葉菜類則因採收期較短影響大；會透過產地生產調節、市場拍賣、通路促銷等措施協助農民銷售既有契作的蔬菜數量外，輔導產地農民團體，開發蔬菜箱宅配，協助農民送至設有產銷履歷及有機蔬果專區的批發市場增加採購。

北農說，今日進貨量較休市前增加，市況逢昨日休市，因量增影響，承銷意願趨緩，買氣尚可；新北果菜批發市場說，學校午餐停供、傳統市場無法營業，承銷人進場買貨減少，市況不甚理想，希望農民團體產地調節供貨；也就是說，市況不佳量太多，採買的承銷人意願不高。

某供應學校午餐契作農民表示，菜會一直漲，只能先寄批發市場拍賣，接下來如何因應，他說，現階段還沒有接獲進一步的消息。

菜農林佳新表示，批發價暴漲是消費者恐慌性的搶買，現在又回跌，學校午餐的蔬菜大量進入拍賣市場是市況暴漲暴跌原因之一，包括西螺果菜市場狀況也不好，官方說的批發市場加強採買、轉國軍副食等因應方案，也有跟原本幾個合作社協調，要求合作社吸收多出來的蔬菜量，但這些合作社原本就有配合固定的合作協力廠商與農民，就會出現排擠效應。

他表示，因為疫情的關係，對農產供應已經是全面性的影響了，因應措施是甚麼？官方說要推廣蔬菜箱，但蔬菜箱電傷運費過高，這部分要如何解決，是否應該協助農民可以降低成本；今年產地已經有三四家大型包裝廠倒閉，所產生的骨牌效應，最上游生產端的農民有的入不敷出、有的被倒債、有的有負債有貸款，供應鏈搖搖欲墜。

雙北高中以下學校停課，兩周的學校午餐停供，造成契作蔬菜銷售通路卡關，農委會說要作蔬菜箱；但運費不低。圖／農糧署提供
雙北高中以下學校停課，兩周的學校午餐停供，造成契作蔬菜銷售通路卡關，農委會說要作蔬菜箱；但運費不低。圖／農糧署提供

農民 疫情 北農

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