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疫情升溫 台大醫院院長吳明賢籲輕症勿衝急診

中央社 / 台北18日電

本土疫情升溫，引發民眾直衝急診採檢。衛生福利部呼籲，無症狀者請暫時在家。台大醫院院長吳明賢今天也喊話，輕症或無症狀者請到社區採檢站，勿衝急診，耗費醫療資源。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土疫情升溫，衛福部次長石崇良今天告訴中央社記者，截至今天早上最新統計，雙北、基隆與宜蘭負壓隔離病房僅剩47間，專責病房只剩28間，疫情熱區醫療量能吃緊。

「防疫最怕爆量。」石崇良說，無症狀或輕症患者湧入採檢站，造成急診與社區篩檢站病人壅塞，不僅浪費急重症資源，也增加感染風險。

石崇良呼籲民眾切勿恐慌，若是無症狀者，這2週就好好待在家，減少不必要人際接觸，真有疑慮就到社區篩檢站抽號碼牌採檢，若有症狀者才到醫院，並告知相關風險史，一定會安排採檢。

在確診者方面，昨天確診333例本土病例再創新高，雙北市病例皆破百，石崇良說，目前已啟動分流措施，輕症與無症狀感染者將在加強版集中檢疫所收治。

醫院量能留給有症狀者，專責醫院也已陸續啟動，需要住院者將優先到專責隔離醫院的專責病房，以一層樓為單位，做好分艙分流，感控更佳。

石崇良表示，目前新竹以北集中檢疫所昨天已開出約800床，台北市也尋找了近500床防疫旅館，專門收治輕症病人，要把負壓隔離病房保留下來給症狀較嚴重的患者。

吳明賢今天接受媒體電話聯訪時也呼籲，有症狀或症狀嚴重才到急診，輕度症狀請到社區採檢站，不要直衝急診，否則將造成急診壅塞、耗費過多醫療量能，問題非常嚴重。

吳明賢昨天晚間還特別發出一封「院長致同仁的信」向院內醫護信心喊話，並呼籲一線醫護儘早接種疫苗，院方也開放宿舍讓照顧染疫患者的醫護住宿。

石崇良 患者 疫情

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