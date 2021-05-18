疫情中的518博物館日 中研院教你宅在家自己開博物館

今天是518博物館日，然而遇上疫情升溫，全台多數博物館都已閉門，許多民眾為了防疫也只能宅在家中。然而宅在家的你，仍可以運用線上資源，在博物館日開自己的博物館、打造自己的展覽。中研院數位文化中心今天發布「開放博物館．參與」平台，不僅推出18個線上展覽，更打開策展權限，由民眾運用線上數萬件藏品的數位資源，自由進行典藏、策展，打造自己的數位博物館。

中研院表示，數位文化中心與中華民國博物館學會攜手，號召22家博物館共襄盛舉，重磅推出「挖寶挑戰」活動。包括中研院各館所在內的22家博物館、美術館及研究機構等，運用「開放博物館」平台，打造18個線上展覽，並新增逾1萬7400件珍貴藏品，開放民眾隨點隨看。首度發布的「開放博物館．參與」平台，則打開專屬博物館的策展界限，提供民眾自由進行典藏策展。

中研院院長廖俊智表示，疫情當前，策展與觀展的方式已與過往大相逕庭，「開放博物館」運用數位技術匯集與轉譯研究材料，跨學科、跨媒體，遊走虛實之間。

此次推出的線上展覽橫跨生態、藝術、歷史，甚至熱門社會議題。從甲骨文、歷史文物中的動物景觀，到透過電子顯微鏡與3D建模技術微觀蔬果種子；從早期電影攝影機的風華與滄桑，到畫家張大千、作曲家蕭泰然、導演李行等的藝術之旅，再到地方著名交趾陶陶瓷工藝、在地博物館文化，以及白色恐怖時期「不義」空間歷史。

目前最為人關心的疫情亦入展，從台灣的新日常到異國的疫文化，從衛生紙之亂到口罩新時尚，從末日感和陰謀論到信仰的力量，藉此探索我們所處的「疫世界」。

其中，中研院歷史語言研究所歷史文物陳列館的「商王動物園：甲骨中的蟲魚鳥獸」、宜蘭縣立蘭陽博物館的「宜蘭勁鄉團—蘭博家族特展」、嘉義市立博物館的「建築上搬戲—來聽廟尪仔講古」、國立國父紀念館的「麗水風華—張克齊七十工筆花鳥大展」、佛光山佛陀紀念館的「佛教海線絲綢之路—新媒體藝術特展」，以及國立歷史博物館與佛光山佛陀紀念館共同推出的「人間池塘—張大千、文人與荷花藝術大展」等實體展，因應國內疫情蔓延暫緩展出，數位展自今日起於「挖寶挑戰」活動專頁上線，讓民眾在家亦能盡覽精彩內容。

策展也不再是博物館的專利。「開放博物館」的長遠目標之一是讓社會大眾在數位世界實現博物館夢。因此，此次更特別推出「開放博物館．參與」平台，開放國內外民眾上傳藏品，並可結合「開放博物館」的所有開放典藏，運用敘事模組、時間軸與故事地圖等，進行數位策展。

「開放博物館」近年開始從國外典藏機構匯集與台灣相關的開放數位內容。此次也從「日本國立博物館所藏品統合檢索系統」（Colbase）、美國克利夫蘭藝術博物館（Cleveland Museum of Art）、美國華特斯美術館（Walters Art Museum），匯入公開資料集藏品約7,000件。目前「開放博物館」已有逾14萬7000件藏品入藏。

●活動專頁：https://openmuseum.tw/museumday2021 ；「開放博物館．參與」平台：https://plaza.openmuseum.tw；開放博物館：https://openmuseum.tw；中央研究院數位文化中心官網：https://ascdc.sinica.edu.tw