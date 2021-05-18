國道客運實名制！交通部希望雙鐵跟進 新系統最快明發布

我國疫情持續升溫，昨天單日又創下紀錄，暴增333例本土案例，不少商家紛紛要求實名制。大眾運輸方面，國光客運首開第一槍，即日起要求實名制，統聯客運、阿羅哈客運等客運也開始實施。對此，交通部說，希望雙鐵也能比照辦理，新的實名制系統最快明天發表。

由於搭乘者眾多，交通部先前並未強制要求實聯制，不過隨著確診人數增多，公共運輸實名制成為必須推動的方向。中央政府版的實聯制QR code系統已初步完成，由高雄市政府開發的市府版系統擴充而成，全國版系統上路後，各業都可下載，民眾一掃就能填寫資料。

交通部長王國材說，該系統由行政院政委唐鳯指導、交通部主辦、高雄市政府協助、中華電信開發。這幾天趕工，已初步完成公版實聯制QR code系統，最快明後天發表。全國公共運輸、商家適用。運輸業者、商家申請QR CODE，讓民眾進入時掃描，即可知道進出者足跡。雙鐵、捷運、公車客運、商家均可使用。

對此，雙鐵皆表示研議中。高鐵說，有定案會盡快公告，請旅客配合實施。

不過據了解，高鐵全線僅12個車站，將朝每個車站掃QR code辦理，但台鐵共有239個客運車站，每天提供超過1000個列次，執行上比較困難。且目前針對搭車必須採實聯制填寫個人資料，並沒有法源依據，若旅客因為趕車等個人因素不願配合，恐怕出現無法可罰漏洞，執行力有限。

台鐵內部員工就說，光是無人站就有46站，旅客若願意配合那很好，但不願意配合也沒辦法，非常時期還是會超前部屬，實名制的討論一直在進行。

針對該系統是否有強制力，若民眾未填寫是否就不能搭乘雙鐵，王國材僅表示發布時會說明。交通部常務次長祁文中則說，用法律去強制規定除非是非不得已的情況，目前希望「先給後要」，也就是說先給民眾方便、好使用的東西，去宣導民眾使用，然後讓民眾意識到，如果沒有登記實名制，可能會產生一些不方便，像是可能進站速度會比較慢等等，「不會讓你進不去，但會讓你感受到不便」，這才是最佳解，也會讓民眾打從內心願意去做實名制。

此外，針對有民眾擔憂填寫實名制會來不及搭上車。據了解，該系統跟電子票證雙軌並行，已記名的卡就不用掃描與填寫。