疫情拉警報 花東多處景點暫停對外開放

國內疫情快速升溫，社區感染大爆發，昨更一口新增333例本土確診。因應疫情升溫，花蓮、台東縣也宣布防疫警戒升級為準三級。為此，交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處表示，因應防疫警戒升級，台灣好行「玉長豐濱線」及台灣好行「東部海岸線」停駛至6月8日。

東管處表示，委外據點部分，包括月光小棧、月光海咖啡屋暫停營業至5月28日，小野柳露營區、阿美民俗中心-旮亙展演、成功海濱公園好時好日咖啡等， 暫停營業至5月31日。晉領號賞鯨活動努瓦里岸文化劇場paw paw鼓展演暫停營業至6月8日，瑞穗露營區則是暫停營業至6月30日。

此外，2021東海岸大地藝術節暨首場月光海音樂會延至7月22日開幕，綠島過山古道尋寶趣延至6月9日開始。小野柳遊客中心、綠島遊客中心施工中，暫停開放至6月30日，八仙洞遊客中心則是暫停開放至5月31日，朝日溫泉則因違約暫停營業。

東管處表示目前東管處所屬遊客中心，除都歷遊客中心星空劇場、藝文教室及遊客常接觸的互動設施、花蓮遊客中心放映室(影片欣賞改至半戶外大廳播放)、秀姑巒溪遊客中心影片室(泛舟安全影片改至半戶外大廳播放)以外其餘仍照常開放。另所有遊客易接觸設施，包括公廁、座椅、及電梯、門把、扶手、按鈕等均加強每日6次清潔消毒。也請遊客配合遵守實聯制、配戴口罩、人流管制措施。

有關實聯制預先登記及各項防疫訊息(隨時更新)請至東管處「防疫專區」(網址：https://www.eastcoast-nsa.gov.tw/zh-tw/event/news/2801)。