快訊

亞東醫院院內9人感染釀1死 今再爆2名醫護篩檢呈陽性

基隆今增1例！中年婦人幾乎每天買菜 南興市場停業到30日

疫情拉警報 花東多處景點暫停對外開放

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
因應疫情升溫，花東多項景點都暫停對外開放，其中台東縣池上鄉伯朗大道即日起封閉至6月8日。圖／池上鄉公所提供
因應疫情升溫，花東多項景點都暫停對外開放，其中台東縣池上鄉伯朗大道即日起封閉至6月8日。圖／池上鄉公所提供

國內疫情快速升溫，社區感染大爆發，昨更一口新增333例本土確診。因應疫情升溫，花蓮、台東縣也宣布防疫警戒升級為準三級。為此，交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處表示，因應防疫警戒升級，台灣好行「玉長豐濱線」及台灣好行「東部海岸線」停駛至6月8日。

東管處表示，委外據點部分，包括月光小棧、月光海咖啡屋暫停營業至5月28日，小野柳露營區、阿美民俗中心-旮亙展演、成功海濱公園好時好日咖啡等， 暫停營業至5月31日。晉領號賞鯨活動努瓦里岸文化劇場paw paw鼓展演暫停營業至6月8日，瑞穗露營區則是暫停營業至6月30日。

此外，2021東海岸大地藝術節暨首場月光海音樂會延至7月22日開幕，綠島過山古道尋寶趣延至6月9日開始。小野柳遊客中心、綠島遊客中心施工中，暫停開放至6月30日，八仙洞遊客中心則是暫停開放至5月31日，朝日溫泉則因違約暫停營業。

東管處表示目前東管處所屬遊客中心，除都歷遊客中心星空劇場、藝文教室及遊客常接觸的互動設施、花蓮遊客中心放映室(影片欣賞改至半戶外大廳播放)、秀姑巒溪遊客中心影片室(泛舟安全影片改至半戶外大廳播放)以外其餘仍照常開放。另所有遊客易接觸設施，包括公廁、座椅、及電梯、門把、扶手、按鈕等均加強每日6次清潔消毒。也請遊客配合遵守實聯制、配戴口罩、人流管制措施。

有關實聯制預先登記及各項防疫訊息(隨時更新)請至東管處「防疫專區」(網址：https://www.eastcoast-nsa.gov.tw/zh-tw/event/news/2801)。

露營區 疫情

延伸閱讀

防疫加嚴 高雄市四維及鳳山行政中心聯合洽公

疫情升溫待在家中防疫　三大OTT平台推免費追劇體驗

派出所防疫超前部署 受理報案區移到戶外泡荼桌暫停用

成為全台「唯二」到校學校！台南護專學生氣炸：別賭了好嗎？

相關新聞

忙一天叫外送...餐點被放地上 和平醫護員：真想哭

新冠肺炎疫情嚴峻，各大醫院紛紛傳出有感染風險，位於感染熱區的台北市和平醫院，一名醫護人員昨(17)日在社團臉書《我是萬華人》中PO文，稱自己忙了一整天想請外送平台送餐，特別還請外送員放在醫院門口的平台上再去取，但外送員卻明白表示現在沒人敢送和平醫院，直接把餐放在醫院外人行道上，讓他爆喊：「我們醫護人員到底有多髒，可以不要這樣嗎，真的覺得想哭」。

出外走走吧！原鄉景色美不勝收 自然步道踏青健行

以行政區域土地面積來看，高雄市高山占了半數之多，因此擁有相當多的登山步道，吸引熱愛踏青健行的人們前來。除了柴山、田寮月世界、大小崗山步道之外，IG熱門打卡景點茂林龍頭山步道，與有「都市綠肺」之稱的半屏山步道，沿途的大自然美景與蟲鳴鳥叫、良好的步道基礎建設，讓每一次踏上步道，都是趟洗滌身心的輕旅行。

大眾運輸首開第一槍！ 國光客運即日起實施實聯制

國內疫情急速升溫，昨單日就增加333例本土確診案例，也讓不少民眾人心惶惶，餐飲業者不是改作外帶，就是要求顧客實聯制。至於...

想靠梅雨解旱象？ 氣象專家：5月降雨極不樂觀

近來天氣炎熱，南部高溫屢破38度以上，水情持續吃緊，也連帶影響電力調度，台電昨便提到興達電廠一號機組故障，再加上電力負載...

台南、高雄等7縣市高溫特報 西半部山區午後有雨

今天氣晴朗炎熱，氣象局表示，今中午前後台南市、高雄市近山區或河谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，請特別注意。...

疫情拉警報 花東多處景點暫停對外開放

國內疫情快速升溫，社區感染大爆發，昨更一口新增333例本土確診。因應疫情升溫，花蓮、台東縣也宣布防疫警戒升級為準三級。為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。