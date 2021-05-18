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疫情加遽！潮流選貨店挺防疫警戒 直接拉下鐵門不營業

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
陳冠希為老闆的Juice則拉高了防疫層級，分店The Box自即日起關閉，仍營運的台北、台中店，亦縮短每日的營業時間。圖／Juice Store提供
陳冠希為老闆的Juice則拉高了防疫層級，分店The Box自即日起關閉，仍營運的台北、台中店，亦縮短每日的營業時間。圖／Juice Store提供

由於雙北新冠肺炎確診人數在近日飆高，因此將防疫等級上調到第三級。除了八大行業暫停營業之外，台北著名三大潮流選貨店，呼籲消費者勤洗手、戴口罩，也同樣為響應政策，縮短營業時間，甚至直接拉下鐵門，等待表定警戒期後再開店。

由天王周杰倫擔任經營者之一的PHANTACi在台擁有三家實體門市，台北旗艦店、以及靠近目前疫情較嚴重萬華區的西門店，宣布即日起停業至5月21日，之後視疫情狀況再決定是否恢復營業；台中直營店則不受影響。所以，為了彌補停業期間可能的損失，以及落實防疫，PHANTACi也下修免運費標準，只要線上購物達到指定金額就可享受優惠。 擁有4家實體門市的INVINCIBLE則至5月28日前，縮短每日營業時間，提前1個半小時打烊，而且進入店內購物也須遵守政府各項防疫措施，包括量測體溫、配戴口罩及實聯制度。

由天王周杰倫擔任經營者之一的PHANTACi台北旗艦店、西門店，宣布即日起停業至5月21日。圖／摘自PHANTACi facebook
由天王周杰倫擔任經營者之一的PHANTACi台北旗艦店、西門店，宣布即日起停業至5月21日。圖／摘自PHANTACi facebook

另外，同樣有著明星老闆的Juice則拉高了防疫層級，像是分店The Box也自即日起關閉，並無具體再開店時間，品牌表示待疫情趨緩後才會再營業。而目前仍營運的台北、台中店，亦縮短每日的營業時間一小時，也無結束策略的時間表。而消費者進店除了需遵守基本防疫措施之外，入店人數將會控管，同時試衣間暫不開放，無法提供試穿，藉以降低新冠肺炎傳染風險。

擁有4家實體門市的INVINCIBLE則至5月28日前，縮短每日營業時間，提前1個半小時打烊。圖／INVINCIBLE提供
擁有4家實體門市的INVINCIBLE則至5月28日前，縮短每日營業時間，提前1個半小時打烊。圖／INVINCIBLE提供

新冠肺炎 疫情 口罩

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