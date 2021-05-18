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忙一天叫外送...餐點被放地上 和平醫護員：真想哭

聯合新聞網 / 綜合報導
和平醫院醫護員叫外送疑似被歧視，引發網友討論。聯合報系資料照
和平醫院醫護員叫外送疑似被歧視，引發網友討論。聯合報系資料照

新冠肺炎疫情嚴峻，各大醫院紛紛傳出有感染風險，位於感染熱區的台北市和平醫院，一名醫護人員昨(17)日在社團臉書《我是萬華人》中PO文，稱自己忙了一整天想請外送平台送餐，特別還請外送員放在醫院門口的平台上再去取，但外送員卻明白表示現在沒人敢送和平醫院，直接把餐放在醫院外人行道上，讓他爆喊：「我們醫護人員到底有多髒，可以不要這樣嗎，真的覺得想哭」。

一名稱在和平醫院工作的女醫護人員還說，醫院大門口設置一個平台供放外送餐點，但外送員不願意走過來靠近醫院，請我們去靠近花園酒店的花圃上拿，請我們自己拿。結果取餐時發現餐點就放在地上，讓她頓時覺得想哭。雖然外送員站在對面，看著餐點被拿走後再離開，但還是覺得很委屈，她提到這就是人性。

該文在《我是萬華人》PO出後，有網友覺得外送員是不是賺太多太可惡，自告奮勇稱：「醫護需要訂餐可私我」、「醫護人員真的很辛苦，每次有什麼狀況總是在第一線保護大家，有醫護人員在守護大家的健康，大家真的要抱著感謝及惜福的心態，真的希望大家對醫護人員多點尊重」。但也有網友站在外送員的立場認為「真的沒辦法，人家也想要命的」、「外送員也是高風險群，每天送那麼多地方他們也很怕，但也是冒著風險送餐，在疫情嚴重時刻，大家互相多點體諒。相信沒疫情他不會這麼丟的」。

也有人針對醫院取餐地點做出建議，認為可以在醫院大門外設一臨時取餐置物櫃，這樣就不用丟在地上，「有夠沒禮貌的，又不是乞丐，而且放在地上，灰塵細菌都污染了，吃了也對身體不好」。

外送員

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