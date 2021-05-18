Netflix爆紅泰劇！《轉學來的女生》3大看點 霸凌、渣男劇情超禁忌

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文／翁筠茜

近期一部泰劇《轉學來的女生》第二季，在短短時間內就攻上Netflix熱門排行榜，成功引爆話題，成為許多人防疫在家看電影的片單之一。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，《轉學來的女生》近一個月共有640筆網路聲量（2021/04/17-2021/05/16），且聲量有不斷增加的趨勢，最高峰落在5月16日，一名網友於PTT八卦板發問「泰劇轉學來的女生好看嗎？泰劇起飛了？」獲得多人回應「好看」、「滿推的」。今天就用大數據來看，網友都在討論《轉學來的女生》第二季的哪些特色吧！（以下劇情無雷，可以放心看！）

▲《轉學來的女生》網路聲量持續升高。

image source：KEYPO大數據關鍵引擎／聲量趨勢（分析區間：2021/04/17-2021/05/16）

女主角本人、驚悚劇情都是賣點！《轉學來的女生》3大特色



從《KEYPO大數據關鍵引擎》熱門關鍵字來看，網友討論焦點放在「真實」事件改編、「女主角」、片中的「報復」情節，以下為你一一介紹。

▲《轉學來的女生》3大看點分別為：真實事件改編、被稱為「泰版富江」的女主角、設計精巧的報復情節。

image source：KEYPO大數據關鍵引擎／聲量趨勢（分析區間：2021/04/17-2021/05/16）

1. 真實事件改編的犯罪驚悚片

《轉學來的女生》第一季與第二季的形式類似，都是以每集不到1小時的獨立單元劇組成，皆改編自泰國真實事件，情節包含校園霸凌、教師性侵等，呈現方式非常直接、血腥，讓喜歡看犯罪驚悚片的人忍不住一集接著一集看。

image source：《轉學來的女生》劇照

2. 被稱為「泰版富江」的女主角

身兼演員與模特兒身份的Chicha Amattayakul（Kitty），在《轉學來的女生》飾演女主角「娜諾」，冷豔的外表搭配招牌齊瀏海，加上娜諾有「撒旦之女」的設定，總有辦法勾起人性最黑暗的一面，使人一秒聯想到日本恐怖大師伊藤潤二筆下的經典角色「富江」，因此娜諾也被稱為「泰版富江」，許多人看完《轉學來的女生》後都變成Chicha Amattayakul的忠實粉絲。

image source：《轉學來的女生》劇照

3. 以牙還牙的報復手法令人直呼「過癮」

《轉學來的女生》揭露校園生活的荒謬與人性醜陋，當娜諾遇見那些可惡的壞人時，總秉持以牙還牙、以眼還眼的精神，設計精巧的手法報復劇中壞人，反轉的劇情讓人意想不到，觀眾看了直呼「過癮」、「好看」。

image source：《轉學來的女生》劇照

【網路溫度計】提醒您－

◎尊重身體自主權、拒絕性騷擾 請撥打113、110

◎反霸凌專線：0800-200-885











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