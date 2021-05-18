台南、高雄等7縣市高溫特報 西半部山區午後有雨

今天氣晴朗炎熱，氣象局表示，今中午前後台南市、高雄市近山區或河谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，請特別注意。南投縣、雲林縣、嘉義縣市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨天全台最高溫38.4度(台南玉井區)，南部連14天達「高溫警示標準」(≧36度)；其他也達高溫警示的地區：中部(南投市) 37.9度，東部(花蓮光復鄉)37.9度。

吳德榮說，今(18日)晨觀測資料顯示，滯留鋒經北部海向西延伸至華南，台灣上空有從滯留鋒飄出的中高層雲；東南部對流胞發展已消散，台東東河鄉0至3時累積雨量達99毫米。

吳德榮表示，根據最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今、明兩天(18、19日)「滯留鋒」南移至北部海面，台灣附近水氣略增、大氣不穩定度提高，有局部短暫陣雨或雷雨的機率，西半部以午後山區為主，部分平地受影響。各地氣溫仍偏高；今日各地區氣溫：北部23至34度，中部24至37度，南部24至38度，東部24至36度。

吳德榮說，周四(20日)「滯留鋒」北移至華中附近，台灣因「太平洋高壓」籠罩，晴朗穩定，午後山區偶有局部短暫降雨。周五、六(21、22日)「滯留鋒」再南移至北部海面，台灣附近水氣略增，午後局部短暫陣雨或雷雨的機率提高。下周日、一(23、24日)「滯留鋒」再北移至華中，台灣附近水氣仍多，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨，部分平地有受影響的機率。未來一週各地大都為高溫炎熱的天氣，應注意防曬、防中暑。

吳榮榮說，根據最新歐洲模式第8、9天(25、26日)的模擬顯示，「滯留鋒」南下觸及台灣；第10天(27日)「滯留鋒」又向北移、離開台灣；唯其結構偏弱，故其所帶來的降雨，解渴還有可能，紓旱則不足。而美國(GFS)模式第8、9天的模擬顯示，同樣有「滯留鋒」南下，唯其結構更弱；第10天「滯留鋒」亦北移離開。兩模式皆模擬南海有「熱帶擾動」發展。由於屬模式末期的模擬，又涉及「滯留鋒」、「熱帶擾動」及「太平洋高壓」之間的交互作用，「不確定性」比平常更大，需持續觀察。