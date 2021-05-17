基隆確診者曾進店逛街 唐吉訶德：明消毒後照常營業

中央流行疫情指揮中心今(17日)宣布本土確診案例達到333人，在基隆新增的6例確診者當中，有一位曾在5月12日下午到西門町的唐吉訶德逛街，消息傳出後，讓不少消費者人心惶惶，對此，台灣唐吉訶德晚間在臉書粉絲頁貼出公告，表示明天(18日)早上暫停營業進行消毒，預計中午恢復營業。

台北西門町的唐吉訶德自從登台以來，不分平假日吸引眾多購物人潮，尤其是剛開幕時，連凌晨深夜都有瘋狂粉絲搶著進場購物，近期疫情緊張，業者也立刻進行防疫升級，要求量體溫、戴口罩、店內禁止飲食，以及實名制入場。