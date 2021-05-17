雙北學校午餐停供兩周 農糧署：請批發市場、 超市多買

新冠肺炎大爆發，雙北高中以下學校停課，兩周的學校午餐停供，造成已經契作的蔬菜銷售通路卡關；重創整個學校午餐產業鏈，包括團膳業者，食材供應商、上游農民對此反應不及，憂心忡忡。

農委會農糧署表示，這兩周的蔬菜，會透過產地生產調節、市場拍賣、通路促銷等措施協助農民銷售既有契作的蔬菜數量外，會輔導產地農民團體，開發蔬菜箱宅配新通路，農糧署會蒐集需轉供農友資料及數量，協助農民送至設有產銷履歷及有機蔬果專區的批發市場增加採購。

農糧署表示，因應雙北地區中小學停課，每日影響47萬名學童約70公噸學校午餐食材供應經評估根莖類、瓜果類及花菜類等蔬菜因可儲藏或延後採收，受影響較小，短期葉菜類則因採收期較短，受影響較大。

根據了解，學校午餐停供兩周，一周上課5天，共700公噸蔬菜一時之間無處去。

農糧署說，其中有機蔬菜部分係透過台北農產運銷公司及新北市果菜運銷公司與產地農民契作，每週數量合計約41公噸，已請該2家公司務必依契作規範數量及價格正常收貨，並在不影響市場秩序前提下，轉供超市通路，或直接贈送弱勢團體及慈善機構使用。

農糧署說，除了拍賣市場或既有超市通路加強採購量，同時，有機及產銷履歷蔬菜轉供應國軍、量販業者，或以蔬菜箱方式宅配銷售。