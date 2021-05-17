護理評鑑停辦1年 首度採自願線上數位評鑑

因應疫情，衛生福利部今天宣布，今年度護理之家評鑑、專科護理師訓練醫院認定訪視皆停辦，合格效期延長1年，針對尚無評鑑合格者，可自願參與首度舉辦的線上數位評鑑。

衛福部護理及健康照護司專委顏忠漢接受中央社記者電話訪問表示，因護理機構與人員全力投入新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情應變工作，包含一般護理之家、產後護理之家與居家護理所，今年度評鑑停辦；已有合格效期者展延1年。

顏忠漢說，去年已研議今年將首度推出線上數位評鑑，但因應疫情評鑑停辦，因此僅針對尚無評鑑合格的機構，如開業滿1年應受評鑑或前次不合格者，可自願選擇是否參與線上數位評鑑，通過將予以1年合格效期。

顏忠漢表示，線上數位評鑑項目包含機構日常管理、負責人教育訓練、公共安全訓練與災害預防等，數位評鑑還特別加入個案照顧紀錄，盼將4年1度的評鑑變成日常管理。

此外，針對專科護理師訓練醫院認定訪視，今年也將停辦，現有資格將展延1年。顏忠漢說，專科護理師分為內、外、婦、兒及精神科，以及去年新增的麻醉專科護理師等6大類，必須經過衛福部認定的醫院訓練與考試。

顏忠漢表示，內、外、婦、兒及精神科專科護理師訓練醫院已行之有年，今年的訪視將停辦，若有特殊迫切需求才視狀況安排；麻醉專科護理師訓練醫院因去年才新增，目前尚無訓練醫院，故將延至明年才辦理訪視。