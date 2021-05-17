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即時推播移工防疫資訊！ 「Line@移點通」提前上線
為因應中央流行疫情指揮中心宣布雙北地區進入第三級警戒，為使移工能利用其母語掌握最新防疫資訊及措施，勞動部勞動力發展署已建置「LINE@移點通」服務，將主動向移工朋友們推播防疫資訊，並因應疫情升溫，提前上線至即日開始推播服務。勞動部呼籲國人請向移工朋友們宣導加入，以掌握最新訊息。
勞動力發展署表示，因應疫期宣導需要，目前針對移工防疫資訊，除以「跨國勞動力權益維護資訊網站」多國語言(中文、英文、印尼文、越南文、泰文)進行宣導外，另為主動向移工推播訊息，已規劃建置「1955移工專線LINE官方帳號」（以下簡稱Line@）提供推播服務。考量須立即向移工朋友們提供最新防疫資訊，「LINE@移點通」上線，透過英文、印尼文、越南文及泰文等4國語言推播服務，以利移工朋友掌握最新防疫資訊及相關措施，大家一起來防疫。
勞動力發展署進一步說明，取名「LINE@移點通」，意謂移工相關問題，可以點LINE@就能通曉的意思。目前「LINE@移點通」將以推播防疫資訊為主，未來勞動力發展署將逐步新增聘僱移工法令、1955常見QA、移工在台生活資訊、其他宣導事項。
各語言「LINE@移點通」連結如下
印尼文
1955ID
https://lin.ee/CP0lzIK@1955mw_id
越南文
1955VN
https://lin.ee/GOrGlZI@1955mw_vn
泰文
1955TH
https://lin.ee/c0fW2nc@1955mw_th
英文
1955PH
https://lin.ee/jap3WmC@1955mw_ph
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