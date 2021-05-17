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藏壽司「雙北8門市」19日起停業！全台15間店調整時間

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
藏壽司因疫情影響，部份門市將於5月19日起暫停營業。記者陳睿中／攝影
藏壽司因疫情影響，部份門市將於5月19日起暫停營業。記者陳睿中／攝影

隨著台灣新冠肺炎疫情持續緊張，藏壽司宣佈，5月19日至5月28日期間，包括松江南京、三重集賢路店等8間位於雙北地區的門市將暫停營業，另外雙北、桃園、新竹、台中等多間門市，也將會調整營運時間。

此次暫停營業的名單中，包括有台北的松江南京店、台北館前店、中山南西店，以及新北市的三重集賢路店、三重捷運路店、中和橋和店、土城金城路店以及三峽學成店。至於台北信義att店、大直att店，營運時間調整為11:00～21:00；新北永和比漾店，調整為11:30～20:30；桃園中壢站前店、桃園春日路店則改為11:30～21:00。

除此之外，台北微風松高店、桃園青埔店、林口三井outlet店、新莊宏匯店、板橋中山遠百店、淡水站前店，還有新竹經國路店、竹北文興店，以及台中福科路店、中清路店，均調整營業時間為12:00～20:00。藏壽司也表示，百貨店可能以百貨商場營業時間變動而臨時調整。

壽司 疫情

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