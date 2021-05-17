聽新聞
test
0:00 / 0:00
京站雙北三店自主停業兩天清潔消毒 員工兼放防疫假
因應疫情嚴峻，為有效防堵疫情擴散，京站時尚廣場響應政府政策，將自主停業兩日，在5月18日、5月19日停業，範圍為台北店、雙連爵士廣場、新店小碧潭店，停業期間將進行完善清潔消毒措施，並提供給員工2天防疫假。這也是繼禮客Outlet後第二家自主停業的商場。
5月20日後營業時間調整為，周日至周四12:00-20:30，周五、周六12:00-21:00。並要求來館顧客協助配合以下防疫措施：入館全面實聯制、人數總量管制、全程配戴口罩、入場量體溫、手部消毒；試吃、試用、試擦或近距離服務暫停、餐飲保持安全距離，用餐隔板設置；每小時消毒公共區域；用餐鼓勵使用外送平台服務，並設置統一取貨區。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言