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京站雙北三店自主停業兩天清潔消毒 員工兼放防疫假

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
京站時尚廣場5月18日、5月19日自主停業，進行台北店、雙連爵士廣場、新店小碧潭店清潔消毒措施。圖／京站提供
京站時尚廣場5月18日、5月19日自主停業，進行台北店、雙連爵士廣場、新店小碧潭店清潔消毒措施。圖／京站提供

因應疫情嚴峻，為有效防堵疫情擴散，京站時尚廣場響應政府政策，將自主停業兩日，在5月18日、5月19日停業，範圍為台北店、雙連爵士廣場、新店小碧潭店，停業期間將進行完善清潔消毒措施，並提供給員工2天防疫假。這也是繼禮客Outlet後第二家自主停業的商場。

5月20日後營業時間調整為，周日至周四12:00-20:30，周五、周六12:00-21:00。並要求來館顧客協助配合以下防疫措施：入館全面實聯制、人數總量管制、全程配戴口罩、入場量體溫、手部消毒；試吃、試用、試擦或近距離服務暫停、餐飲保持安全距離，用餐隔板設置；每小時消毒公共區域；用餐鼓勵使用外送平台服務，並設置統一取貨區。

疫情 口罩 實聯制 京站

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