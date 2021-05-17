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「美玉姨」再出動！透過LINE查證機器人防堵疫情假訊息
國內疫情升溫，夾雜詐騙與可疑內容的不實疫情資訊也隨著電話簡訊、即時通訊軟體大量瘋傳，恐慌的心理也讓民眾更容易受騙上當。面對不確定的訊息，透過科技的方式，也能幫助快速澄清。
經陌生來電辨識軟體「Whoscall」與可疑訊息查證機器人「美玉姨」共同分析發現，詐騙和可疑訊息形式變化多端，不僅相似內容再遭竄改，同樣的訊息內容也大量流竄在簡訊和通訊軟體中。除了建議安裝Whoscall App即時提供來電辨識幫助過濾高風險電話，Android系統用戶開啟簡訊連結檢查功能之外，也可以在LINE加入美玉姨官方帳號進行查證，以降低受騙及誤信可疑訊息的風險。
另外也可加入LINE官方推出的「LINE訊息查證」官方帳號，結合台灣事實查核中心、MyGoPen、真的假的、蘭姆酒吐司4大中立查核機構，以及「行政院澄清專區」合作，更已串接警政署165反詐騙資料，讓用戶可直接在「訊息查證官方帳號」中檢舉可疑帳號或可疑網址，快速比對並阻止可疑帳號與可疑網址的傳散。另外也與教育機構均一平台合作推出科學媒體素養課程教學包、以及與PaGamO共同企劃LINE真假糾察隊國官方任務，從基礎開始培養學生對訊息思辨的能力。
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