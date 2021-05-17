「美玉姨」再出動！透過LINE查證機器人防堵疫情假訊息

國內疫情升溫，夾雜詐騙與可疑內容的不實疫情資訊也隨著電話簡訊、即時通訊軟體大量瘋傳，恐慌的心理也讓民眾更容易受騙上當。面對不確定的訊息，透過科技的方式，也能幫助快速澄清。

經陌生來電辨識軟體「Whoscall」與可疑訊息查證機器人「美玉姨」共同分析發現，詐騙和可疑訊息形式變化多端，不僅相似內容再遭竄改，同樣的訊息內容也大量流竄在簡訊和通訊軟體中。除了建議安裝Whoscall App即時提供來電辨識幫助過濾高風險電話，Android系統用戶開啟簡訊連結檢查功能之外，也可以在LINE加入美玉姨官方帳號進行查證，以降低受騙及誤信可疑訊息的風險。