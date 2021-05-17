快訊

衛福部醫師逆風打臉「平行感染鏈」 用時間序推真相

高雄市公布2確診案足跡 義享天地、大順路好市多在列

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「美玉姨」再出動！透過LINE查證機器人防堵疫情假訊息

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
可疑訊息查證機器人美玉姨使用人數目前已突破35萬。圖／Gogolook提供
可疑訊息查證機器人美玉姨使用人數目前已突破35萬。圖／Gogolook提供

國內疫情升溫，夾雜詐騙與可疑內容的不實疫情資訊也隨著電話簡訊、即時通訊軟體大量瘋傳，恐慌的心理也讓民眾更容易受騙上當。面對不確定的訊息，透過科技的方式，也能幫助快速澄清。

經陌生來電辨識軟體「Whoscall」與可疑訊息查證機器人「美玉姨」共同分析發現，詐騙和可疑訊息形式變化多端，不僅相似內容再遭竄改，同樣的訊息內容也大量流竄在簡訊和通訊軟體中。除了建議安裝Whoscall App即時提供來電辨識幫助過濾高風險電話，Android系統用戶開啟簡訊連結檢查功能之外，也可以在LINE加入美玉姨官方帳號進行查證，以降低受騙及誤信可疑訊息的風險。

另外也可加入LINE官方推出的「LINE訊息查證」官方帳號，結合台灣事實查核中心、MyGoPen、真的假的、蘭姆酒吐司4大中立查核機構，以及「行政院澄清專區」合作，更已串接警政署165反詐騙資料，讓用戶可直接在「訊息查證官方帳號」中檢舉可疑帳號或可疑網址，快速比對並阻止可疑帳號與可疑網址的傳散。另外也與教育機構均一平台合作推出科學媒體素養課程教學包、以及與PaGamO共同企劃LINE真假糾察隊國官方任務，從基礎開始培養學生對訊息思辨的能力。

近期假訊息隨疫情消息快速瘋傳，可疑訊息查證機器人「美玉姨」查詢量也跟著暴增。圖／Gogolook提供
近期假訊息隨疫情消息快速瘋傳，可疑訊息查證機器人「美玉姨」查詢量也跟著暴增。圖／Gogolook提供
Whoscall主打即時來電辨識，新推簡訊連結檢查功能。圖／Gogolook提供
Whoscall主打即時來電辨識，新推簡訊連結檢查功能。圖／Gogolook提供

LINE 詐騙 疫情

延伸閱讀

電子支付零接觸防疫 LINE Pay集結百大通路最高回饋8%

為了防疫 警政署：非急迫性案件暫緩執行

防疫安心搭！LINE TAXI、Uber推乘車優惠 最高省1,200元

抗疫優先！星巴克「買1送1優惠取消一覽、逾200門市禁內用」　外送平台買1送1要筆記

相關新聞

「美玉姨」再出動！透過LINE查證機器人防堵疫情假訊息

國內疫情升溫，夾雜詐騙與可疑內容的不實疫情資訊也隨著電話簡訊、即時通訊軟體大量瘋傳，恐慌的心理也讓民眾更容易受騙上當。面...

保全醫療能量 高雄長庚明起暫緩非急迫性住院、手術

因應國內疫情升溫，配合中央防疫規定，高雄長庚醫院今下午發出公告，明天起暫緩非急迫性住院、手術、檢查、美容、健康檢查、物理...

通勤族看過來！悠遊卡等三大票證實名制 記得先上網補「記名」

進入第三級警戒的首個上班日，三大票證業者攜手合作，在上班日前呼籲民眾，搭乘大眾運具除了把口罩戴好戴滿，還要記得把手上的電...

婦團呼籲防疫照顧假要「有薪」 別逼家長防疫與收入二選一

雙北地區已宣布高中職(含)以下之學校及相關教育機構5月18日至同年5月28日停課。勞動部之前已針對需在家照顧停課孩子的家...

熱到快融化！氣象局對南投、台南、高雄發高溫紅色燈號

中央氣象局表示，05月17日13時22分天氣晴朗炎熱，東南部地區已有焚風發生，今(17)日南投縣、台南市、高雄市近山區或...

防跨區移動！林務局全台森林育樂場域 28日前全部禁入

因應新冠肺炎疫情，除雙北市提升為三級防疫，多數地方政府也提升至準三級警戒，林務局今天宣布，自5月18日起至5月28日止，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。