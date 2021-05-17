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為防疫盡心力！旅行公會建議6月8日前不出團減少群聚

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
全聯會建議各業者自主考量在6 月8 號之前不出團，盡量減少群聚，讓客人延期或取消，為台灣的防疫盡一些心意；相關延期或取消則依據觀光局公告的辦法實施進行。本報資料照片
全聯會建議各業者自主考量在6 月8 號之前不出團，盡量減少群聚，讓客人延期或取消，為台灣的防疫盡一些心意；相關延期或取消則依據觀光局公告的辦法實施進行。本報資料照片

國內疫情嚴峻，原本國人預定的旅遊行程也開是退票、退房、退團；中華民國旅行商業同業公會全國聯合會表示，自中央流行疫情指揮中心公告雙北提升疫情警戒至第三級，再加上連日來確診人數節節高升，身為國家的一份子，每個人都需守好自己的安全、家人的安全，才能共同守護住家鄉的安全；也希望每一位國民能夠恪遵防疫準則、恪遵職守，超前佈署、防範於未然。

全聯會表示，旅遊是移動的活動，必然會造成人流的接觸，身為旅遊業的一份子，都期盼旅遊活動可以自在、可以不受限制。然而，在此疫情嚴峻的狀況下，需要考慮—如何讓疫情可以迅速的得到控制，如果短期的不便或經濟傷害可以換來更有效的管控，相信大家都願意一起為即將到來的暑期旅遊旺季做短暫的犧牲。

因此，全聯會建議各業者自主考量在6 月8 號之前不出團，盡量減少群聚，讓客人延期或取消，為台灣的防疫盡一些心意；相關延期或取消則依據觀光局公告的辦法實施進行。

針對此不出團的建議，全聯會也積極盡力為同業向政府爭取不出團的補貼政策，希望值此時期，是台灣重要的防疫時刻，也是我們旅遊業未來存亡的重要時刻，共同努力，暫時犧牲短期的經濟利益，以換取來日更好的旅遊空間及營運空間。

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