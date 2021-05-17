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婦團呼籲防疫照顧假要「有薪」 別逼家長防疫與收入二選一

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
今天是雙北疫情提升為三級後的第一個上班日，捷運板橋站內上午七點半後的上班時間還是空蕩蕩的。記者鄭超文／攝影
今天是雙北疫情提升為三級後的第一個上班日，捷運板橋站內上午七點半後的上班時間還是空蕩蕩的。記者鄭超文／攝影

雙北地區已宣布高中職(含)以下之學校及相關教育機構5月18日至同年5月28日停課。勞動部之前已針對需在家照顧停課孩子的家長訂定「防疫照顧假」，雇主應予准假，但未要求雇主必須給薪。婦女新知基金會今發聲明呼籲政府給予「防疫照顧假」有薪。

婦女新知表示，因疫情日趨嚴峻，雙北公布停課不停班，其他縣市也有宣佈某些學校停課，可以理解政府一方面擔憂疫情擴大，一方面又擔憂日常經濟活動大受影響，因此先阻斷高中職、國中小、幼兒園、托嬰中心及保母、課後照顧與安親班的傳染鏈，但仍維持受僱者上班工作。

然而，停課不停班搭配無薪的防疫照顧假，讓在職家長勢必面臨多面夾殺的抉擇：為了保住工作收入，是否要繼續把孩子送至學校，接受基本照顧？如果孩子無處可送，或不想冒在校感染的風險，是否要請防疫照顧假，犧牲收入、配合防疫政策、保護家人？這是身為在職家長基本的困擾。

婦女新知表示，有的家長可以承受一時的收入損失；有的家長臨時請假仍不影響工作升遷；有的家長為了讓孩子飽餐一頓，連一天的收入都不能少；有的家長為了保住養家活口的工作，一天假都請不了。可以想見資源較少的家長，面臨的抉擇更是艱難數倍。

婦女新知呼籲， 政府應正視眾多在職家長低薪過勞，且勞工家長至今仍無任何一天有薪家庭照顧假的現實，盡快規劃財源，在停課不停班期間，支付受僱者防疫照顧假的全薪。在政府尚未決定是否由國家來提供防疫照顧假薪資之前，短期內我們懇切呼籲財務上仍可負擔的雇主，盡力給予受僱者有薪或全薪的防疫照顧假。

防疫照顧假 停課

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