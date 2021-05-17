佛光山55周年 全球同步抄經

紀念佛光山開山五十五周年，佛光山五月十六日舉辦「佛光山開山五十五周年—全球同步抄經修持」，正值新冠病毒疫情期間，遵守政府防疫政策，不邀請信徒、不聚眾，在佛光山總本山的僧信二眾分別於佛光山抄經堂、如來殿梯型會議室、佛陀紀念館、藏經樓、佛光山叢林學院和大慈育幼院等處抄經。人間衛視製作全球同步抄經修持影片，全球道場法師於各道場同步修持，信眾則在家中依照影片程序，不需出門即能同步抄經。

佛光山住持心保和尚（左）帶領抄經。 圖／人間福報 提供

佛光山開山星雲大師在五十五年前，於高雄縣大樹鄉麻竹園購得建寺用地，同年五月十六日奠基，定名「佛光山」，在星雲大師帶領下，佛光山僧信二眾披荊斬棘，以堅毅精神寫下開山故事，大師訂下「以文化弘揚佛法、以教育培養人才、以慈善福利社會、以共修淨化人心」四大宗旨，此為佛光山弘法四大方向，也是推動人間佛教的具體方式，如今世界都有佛光山的道場，實現「佛光普照三千界，法水長流五大洲」的弘法成就。

一偈一言 都有無量功德

五月十六日是佛光山開山紀念日，循例以全球同步抄經修持的方式做為紀念行事，去年受疫情影響，首次透過全球同步抄經修持影片，號召全球道場響應，今年面對比去年更嚴峻的狀況，佛光山遵守防疫政策，所有場地皆縮小規模和管理出入，讓大眾安心抄經，也以抄經功德回向，祈願疫情早日遠離，大眾平安吉祥。

紀念佛光山開山55周年，全球同步抄經修持。 圖／人間福報 提供

星雲大師說：「經典，是入道的要門，不論受持一偈或書寫一言，都有無量功德。」也開示「抄經的意義」，說明佛教的誦經、寫經都是修持，像是念書時，多念就能多背誦與記憶，將《阿彌陀經》一次又念過一次，自能將西方極樂世界的形象逐漸印烙在八識田中，極樂世界就在心中。「寫經、抄經也是，每寫下一個字，就像是在心上烙了一個印。」如同照相般，如此不斷，「當烙印烙得多了，經文的道理就都在心裡，即心即佛了。」

以佛光山住持心保和尚為首，和國際佛光會署理會長慈容法師、佛光山副住持慧昭法師，以及各單位主管，於抄經堂或各處同步抄經。依循抄經程序，誦讀和抄寫《心經》，恭讀星雲大師〈為抄經聞法者祈願文〉。在全球同步抄經修持影片網頁上，還可了解「佛光山開山記」、「抄經意義」，和與網龍網路公司合作的各項「雲端修持」。

一筆一畫 佛法刻進心中

「五月十六日是佛光日，是星雲大師本著人間佛教的理念，開創佛光山的殊勝日子。」心保和尚說，期以此功德回向，祈願疫情早日止息，大眾身心安住。開示《心經》為蘊藏般若精華的一部經典，「般若」是心中的智慧光明，「般若」可說是諸佛之母，至於如何成就般若，必需透過觀照，觀察世間的緣起緣滅，體會無常、世間虛幻，如此就能放下、自在，身心有依靠，不被煩惱覆蓋，就能在人間，做一個有力量的菩薩，饒益有情、自利利他。

雖然規模縮小，但眾人透過抄經紀念開山日的心意愈加堅定，在佛光山總本山各單位辦公室，仍有其他僧信二眾同一時間精進抄經；佛光山全台各道場，法師們各自修持，並請信眾將抄經紙帶回，在家中同步抄經。佛光山海外道場部分，如紐西蘭北島佛光山由紐西蘭佛光山住持滿信法師帶領，南島佛光山由監寺覺西法師帶領信眾和基督城民眾抄經。

香港佛光兒童響應全球抄經。 圖／人間福報 提供

南非的南華寺住持慧昉法師帶領當地人抄經，當中也有黑人兒童參與，彰顯佛教的平等與融和精神；無法前往道場的國際佛光會紐西蘭北島協會會長余林濤表示，很遺憾不能與大眾一起抄經，在家中帶著女兒一起，透過墨水和聖言量與全世界佛光人連結，握著女兒的手一筆一筆地寫，女兒也跟著一個字一個字念，祈願佛法就在這一筆一畫、一字一聲中，刻進心裡，代代傳承。