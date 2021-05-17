疫情引發搶購 公平會：聯合漲價會調查

在民生用品搶購潮中，北農蔬菜批發價格16日較前一日飆漲38.8%、口罩等防疫物資也有民眾反應價格上漲，對此，公平會副主委陳志民17日受訪表示，有收到針對口罩漲價的個案檢舉，若出現聯合漲價，會介入調查；至於北農蔬菜批發價格上漲，他表示，農委會認為是短期現象，若有聯合哄抬價格情形，也會展開調查。

賣場祭限購令

全台疫情嚴峻，各大賣場都出現民生用品搶購潮，對此，目前家樂福、好市多等針對防疫用品和民生物資提出限購令。

家樂福全台各門市，包括量販超市、頂好超市、Jason’s分店採取限購措施，民生物資方面，泡麵、麵條、罐頭每人限購2組，水每人限1箱，衛生紙每人限1袋；防疫物資方面，口罩每人限1盒，酒精、洗手乳、漂白水等用品，每人限2瓶或2盒。

好市多在限購部分，針對衛生紙、口罩，每人限購 1 串、1 盒，其他的防疫相關商品，也會在價格牌上註明限購資訊；聯目前未提出限購令，但商品庫存量已比照中元節、颱風天提高3至4倍，同時視各門市狀況，將每天1次配送頻率調成最高3次。

民生物品充足

全聯表示，目前商品庫存量充足，因部分門市瞬間湧入大量消費者購物，使店員補貨不及，才導致貨架可能暫時較空，呼籲消費者勿恐慌性囤貨；家樂福則表示，人潮已明顯減少，並持續補貨，架上商品已充足，民眾不用恐慌。

另外，據台北農產運銷公司統計，16日蔬菜每公斤平均批發價33.6元，較15日宣布雙北升至三級警戒24.2相比，一日飆漲38.8%，已有民眾開始擔心不肖廠商趁機哄抬物價。農糧署副署長姚志旺則表示，北農蔬菜批發價格飆漲只是短期民眾恐慌搶買現象，國內蔬果生產數量充足，消費者適量採買即可，無須搶購。

公平會：聯合漲價會調查

對於15日有網民在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，店員剛刷條碼，口罩價格就從一盒249元漲價為299元，以及北農蔬菜批發價格上漲，公平會副主委陳志民表示，確實有收到針對口罩漲價的個案檢舉，因口罩是防疫物資，若有個別漲價行為，恐會有刑事責任，不是公平會處理，但若有聯合漲價，公平會就會介入調查，目前看起來，漲價是零星個案，並呼籲物資充足、不用瘋搶。

至於北農蔬菜批發價格上漲，陳志民表示，在端午節前原定進行全盤查價，但近期因疫情影響，查價就先暫停，而跟農委會連繫後的結果，菜價波動是短期現象，但公平會會跟農委會密切配合，若有聯合哄抬菜價的情形，也會介入調查。

外送服務打折

至於外送方面，為了滿足疫情嚴峻期間的生活採買需求，Uber Eats自15日起至5月21日期間，提供一次性生鮮雜貨外送7.5折優惠（折抵上限100元），在家就能購足各式生鮮雜貨、美妝母嬰、寵物等商品。

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