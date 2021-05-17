日照中心關閉影響大！ 照顧者長照、工作兩頭燒 期盼照顧假

衛福部宣布因應雙北進入第三級疫情警戒，暫停日間照顧、失智據點等社區式長照服務。中華民國家庭照顧者關懷總會提醒，社區式長照服務對象以中度失能者為多，驟然停止服務，必定影響家人上班及生活秩序，若因勞工必須請假照顧家人，但又擔心被長官刁難或失去工作。家總呼籲勞動部立即啟動「長照安排假」，並鼓勵雇主配合。

接受日間照顧者以失智症者占多數，109年全國使用日間照顧服務的13619人中，失智症者8340人，占61.2%，這些長輩可能需要全天候看視，且他們不容易孰悉臨時照服員，在家躁動、吵鬧，上班家人恐怕還是得請假照顧，但許多人不敢請假，擔心被長官刁難或失去工作。

家總與婦女新知基金會、台北市產業總工會等104個團體於108年提出「長照安排假」，包括30天有薪假與150天彈性請假，其中彈性請假就是在因應平均9.9年長照歷程，多有突發狀況，包括長輩病情變化入院等。

家總表示， 目前法規定有一年七天「家庭照顧假」太短，而因應新冠疫情的「防疫照顧假」僅限於家有「12歲以下之學童」，或「國中、高中、五專三年級以下身心障礙子女」者。但「長照與工作蠟燭兩頭燒」的勞工，卻無假可請。

家總秘書長陳景寧說，衛福部雖說日照會協助長輩轉換使用居家服務，但各單位普遍反映人力吃緊，最終大多還是要靠家人請假照顧。有鑑於病毒變種疫情起伏，長照機構停止服務可能將是常態，勞動部應協調衛福部立即啟動因疫情影響的「長照安排假」，以保障在職照顧者就業權，希望可以讓在職照顧者向日照中心開立「服務暫停證明」，向雇主申請不支薪的照顧假；勞動部動用就業安定基金貼補雇主損失，激勵雇主配合「長照安排假」政策。

國外研究發現，疫情會升高家庭照顧緊張關係與照顧暴力風險。疫難當前，各部會都已提出各項因應措施，期待勞動部加把勁，協助國人穩住工作、穩定心情，「照顧不離職」。

家總也呼籲，受到疫情影響的長照家庭，可主動向服務提供單位或1966長照專線反映問題，也可撥打0800-507272家庭照顧者關懷專線免費諮詢，傾吐照顧心聲，幫助家庭照顧者撐過疫情變動期。