台東疫苗剩61劑 各疫苗門診21日起停打8天

國內新冠肺炎疫情持續擴大，台東縣衛生局原本計畫本周向中央申請260劑，但中央回應僅能提供20劑，量能不足情況下，決定5月21日到28日停打疫苗，6月後疫苗如採購順利，即可恢復。衛生局長黃明恩說，台東疫苗只剩81劑，須審慎評估施打對象。

AZ疫苗初推出時乏人問津，如今疫情爆發瞬間眾人爭著施打，原本1100劑僅使用約三分之一，如今已超過9成4。

縣議員高美珠表示，全國疫情爆發，如今每天都要繃緊神經，沒有誰是局外人，她要求衛生局須每天掌握國內疫情發展，對抗看不見的敵人，戰戰兢兢備戰，因為台東聯外要道都可能是防疫缺口。

黃明恩說，全國疫苗目前只剩5萬多劑，要以第一線的醫護為優先，下周中央只給20劑，台東全縣只有81劑，提供量能已嚴重不足。